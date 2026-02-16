Komunitas AICO Gelar Cosmic Affair, Uji Coba Aplikasi Matchmaking Berbasis AI dan Astrologi

Co-Founder AICO Tommy Teja dan Reynaldi Francois(Dok. MI/Rifaldi Putra Irianto)

DI tengah gempuran teknologi modern, fenomena kepercayaan terhadap astrologi justru semakin menguat di masyarakat, khususnya kalangan anak-anak muda. Zodiac Talk, atau sebuah tren pencarian kecocokan kepribadian antara satu orang dengan lainnya, kerap jadi perbincangan di kalangan anak-anak muda saat ini.

Fenomena ini jadi bentuk bahwa Astrologi tidak lagi sekadar ramalan keberuntungan, melainkan telah bertransformasi menjadi kompas sosial bagi banyak orang dalam menentukan kecocokan pasangan, memprediksi dinamika hubungan, hingga memilih rekan bisnis.

Menangkap tren tersebut, AICO, komunitas AI di Indonesia melakukan terobosan inovatif dengan menggabungkan astrologi dengan kecanggihan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), melalui Stellaris Matchmaking, sebuah aplikasi matchmaking berbasis AI.

"Banyak orang percaya astrologi untuk cari jodoh atau pilihan hidup. Jadi kami pikir, kenapa tidak kami bikin konsep aplikasi di mana cara mereka dicocokkan ditentukan oleh AI dan astrologi," ujar Co-Founder AICO, Reynaldi Francois, di Jakarta, Minggu (15/2).

Berbeda dengan aplikasi kencan konvensional yang mengandalkan swipe kanan-kiri berdasarkan foto, aplikasi ini menggunakan pendekatan yang lebih personal dan saintifik secara astrologis. Sistem berbasis AI dengan cerdas melakukan matchmaking data pengguna berdasarkan zodiak, untuk kemudian memberikan pemberitahuan (notifikasi) kepada pengguna terkait daftar orang-orang sekitar yang diyakini cocok secara astrologis.

Melalui sebuah acara bertajuk "Cosmic Affair" yang digelar di Jakarta, uji coba aplikasi itu pun dilakukan kepada sekitar 120 pengguna. Menariknya, aplikasi ini tidak hanya terbatas pada urusan asmara, pengguna pun bisa dicocokkan untuk berbagai kategori, mulai dari The Hustler (partner kreatif dan bisnis) hingga The Squad (group match) yang mencocokkan beberapa orang sekaligus dalam satu lingkaran energi yang sama.

Teknis penggunaan aplikasi ini tergolong unik. Peserta yang hadir dalam acara cukup mendaftarkan tanggal dan jam lahir mereka. AI kemudian bekerja memproses data tersebut untuk menghitung tingkat akurasi kecocokan dengan peserta lain di ruangan yang sama.

"Ini adalah upaya kami agar orang Indonesia lebih melek AI melalui gaya hidup. Kami ingin menunjukkan bahwa AI bisa masuk ke kehidupan sehari-hari, bahkan untuk membantu mengatasi rasa kesepian dan membangun koneksi nyata," imbuh Reynaldi.

Setelah kesuksesan Cosmic Affair, Reynaldi menyampaikan tidak menutup kemungkinan di masa mendatang pihaknya akan menyelenggarakan kegiatan serupa dengan skala yang lebih besar, pun mengembangkan aplikasi untuk bisa digunakan lebih luas di masyarakat.

“Untuk tahap awal kami aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk pengguna di dalam satu tempat, namun tidak menutup kemungkinan ini kana berkembang dengan jarak yang lebih luas,” tukasnya. (H-3)