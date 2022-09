Good Games Guild Meluncurkan Gim Battle of Guardians

Good Games Guild yang didirikan pada 2021 dan memulai debutnya dengan menampilkan diri sebagai sebuah Gaming Hub yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi dunia maya terbesar.

Mereka mensponsori jutaan pemain atau gamer yang bermain untuk mendapatkan penghasilan (play-to-earn), berinvestasi dalam permainan untuk menghasilkan pendapatan bersama dengan aset dalam berbagai gim di bawah Good Games Guild's Labs (inkubator gim), dan membangun sistem yang akan meningkatkan masa depan game dan metaverse.

Proyek inkubasi Good Games Labs pertama yang siap diluncurkan di penghujung September 2022 ini adalah gim Battle of Guardians.

Menurut CEO & Founder Good Games Guild, Aditya Kinarang, “Setelah kerja keras dan dengan dedikasi penuh yang diberikan oleh tim Battle of Guardians, kami sangat senang akhirnya dapat mengumumkan proyek inkubasi pertama kami ini kepada publik. Kami juga sangat berterima kasih atas besarnya dukungan dan antusiasme dari komunitas kami yang solid hingga saat ini. Kami mengajak para pencinta game untuk mencoba dan mendalami semua tentang Battle of Guardians, game pertarungan NFT Play-to-Earn pertama dengan gameplay yang bermanfaat.”

Battle of Guardians (BOG) adalah gim pertarungan NFT multipemain yang real-time, yang dikembangkan di Unreal Engine dan dibangun di jaringan Solana. Pemain terlibat dalam pertempuran multi bidang yang sengit dan menegangkan di dunia game yang luas. Game ini dikembangkan untuk permainan di PC, dengan iOS dan Android yang sedang dalam proses pengembangan dengan multipemain lintas platform nantinya.

Diciptakan oleh tim yang berpengalaman dan terampil, Battle of Guardians bertujuan untuk membangun game environment dan menciptakan ekonomi virtual jangka panjang, stabil, dan terus berkembang.

Co-founder Battle of Guardians, Alexander Lim menyampaikan pesan khusus, ”Cita-cita besar kami menjadikan Battle of Guardians sebagai franchise game yang sustainable, yang akan memimpin industri game NFT Fighting di mana pengembang, investor, dan seluruh pemain dapat berkontribusi bersama untuk mengeksplorasi peluang tanpa akhir dalam dunia metaverse game fighting.”

Battle of Guardians adalah gim dengan latar belakang cerita yang sederhana dan menarik. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, manusia hidup berdampingan dengan para Guardians yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang melampaui manusia, sehingga mereka disembah bagaikan dewa. Sebagai imbalannya, para Guardians atau Malaikat Penjaga ini, akan menjaga keseimbangan bumi dan melindungi umat manusia. Seiring waktu, teknologi mengambil alih peran Guardians, dan manusia perlahan mulai meninggalkan keberadaan mereka. Para Guardians kemudian menghilang.

Ribuan tahun berlalu, sekelompok manusia secara tidak sengaja membuka portal yang menghubungkan Bumi dengan Neraka. Makhluk dari neraka kemudian menyerbu bumi dan peradaban manusia dihancurkan. Disaat harapan umat manusia hampir musnah, para Guardians kembali, untuk menyelamatkan bumi dan penghuninya.

Battle of Guardians adalah permainan satu lawan satu di mana pemain berada dalam pertempuran yang konstan untuk mengalahkan para pemain lain, dan meraih reward. Tidak ada rekan tim untuk berkoordinasi, dan tidak ada suara dalam sistem. Di dunia gim ini, hanya ada seorang petarung dan lawannya. Keterampilan pemain akan menentukan siapa yang menjadi predator dan siapa yang menjadi mangsa. Ini adalah lingkungan yang seimbang namun kompetitif. Battle of Guardians benar-benar percaya bahwa semua game play-to-earn harus memiliki aspek "bermain" yang seimbang demikian juga "penghasilan" mereka. (OL-12)