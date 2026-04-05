Preview West Ham United vs Leeds United: Duel Sengit di Piala FA

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PANGGUNG kompetisi tertua di dunia, Piala FA, kembali menyajikan duel klasik yang mempertemukan dua tim dengan sejarah panjang di sepak bola Inggris: West Ham United melawan Leeds United, Minggu (5/4). Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang penuh intensitas, mengingat gengsi besar yang dipertaruhkan di turnamen ini.
West Ham United, yang tampil solid di bawah asuhan David Moyes dalam beberapa musim terakhir, tentu mengincar trofi domestik untuk melengkapi ambisi mereka. Bermain di hadapan pendukung sendiri di London Stadium, The Hammers diunggulkan berkat kedalaman skuad dan konsistensi permainan mereka.
Di sisi lain, Leeds United datang dengan semangat pantang menyerah yang menjadi ciri khas mereka. Meskipun fokus utama mungkin terbagi dengan kompetisi liga, Piala FA selalu memberikan ruang bagi kejutan. Leeds dikenal sebagai tim yang mampu merepotkan klub-klub besar dengan permainan menekan (pressing) yang agresif.
Pertarungan di lini tengah akan menjadi kunci. Kreativitas pemain seperti Lucas Paqueta di kubu West Ham akan diuji oleh kedisiplinan barisan gelandang Leeds. Selain itu, efektivitas di depan gawang akan menentukan siapa yang berhak melaju ke babak berikutnya.
|Aspek Pertandingan
|Keterangan
|Kompetisi
|Piala FA (FA Cup)
|Stadion
|London Stadium, London
|Status Tim
|Data sedang divalidasi (Menunggu jadwal resmi)
West Ham kemungkinan besar akan mengandalkan serangan balik cepat dan pemanfaatan bola mati (set-piece) yang menjadi senjata mematikan mereka. Sementara itu, Leeds United diprediksi akan mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal untuk mencuri gol cepat dan meruntuhkan mental tuan rumah.
Siapakah yang akan melangkah lebih jauh di Piala FA musim ini? Apakah West Ham mampu menjaga keangkeran London Stadium, ataukah Leeds United yang akan menciptakan kejutan di ibu kota? Patut dinantikan aksi para bintang di lapangan hijau.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Empat tiim sudah memastikan diri di babak semifinal Piala FA. Chelsea akan menghadapi Leeds United, sementara Manchester City ditantang Southampton.
Leeds United melaju ke semifinal Piala FA setelah menang adu penalti atas West Ham United di London Stadium dalam laga penuh drama VAR.
Arne Slot buka suara usai Liverpool disingkirkan Manchester City di perempat final Piala FA. Soroti pertahanan buruk dan masalah penyelesaian akhir.
Asisten pelatih Manchester City, Pep Lijnders, puji habis-habisan Erling Haaland setelah hat-trick heroiknya singkirkan Liverpool dari Piala FA.
Erling Haaland tampil menggila dengan mencetak hat-trick saat Manchester City melibas Liverpool 4-0. The Citizens resmi cetak rekor 18 kemenangan kandang beruntun di Piala FA.
Aston Villa menjamu West Ham di Villa Park. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis peluang kedua tim di Liga Primer Inggris 2026.
Bek West Ham United, Konstantinos Mavropanos, mencetak gol perdana di London Stadium untuk menahan imbang Manchester City sekaligus keluar dari zona merah.
Pep Guardiola menyoroti masalah penyelesaian akhir dan konsistensi Manchester City musim ini. Tertinggal 9 poin dari Arsenal, Pep akui situasi kini rumit.
Manchester City tertahan di markas West Ham dengan skor 1-1. Rodri menyebut timnya kecewa namun tetap optimistis mengejar ketertinggalan sembilan poin dari Arsenal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved