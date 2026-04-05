Man City vs Liverpool, Arne Slot: Sangat Mengecewakan!

Arne Slot buka suara usai Liverpool disingkirkan Manchester City di perempat final Piala FA. Soroti pertahanan buruk dan masalah penyelesaian akhir.

LANGKAH Liverpool di ajang Piala FA musim ini harus terhenti secara menyakitkan di babak perempat final. Bertandang ke Etihad Stadium pada Sabtu waktu setempat, tim asuhan Arne Slot dipaksa menyerah dengan skor telak 4-0 dari tuan rumah Manchester City.

Bintang City, Erling Haaland, tampil menggila dengan mencetak hattrick, ditambah satu gol dari Antoine Semenyo. Seluruh gol tersebut tercipta di kedua sisi babak, namun ada periode krusial di mana pertahanan Liverpool tampak rapuh dan kebobolan beruntun dalam waktu singkat.

Menanggapi hasil memilukan tersebut, pelatih kepala Arne Slot tidak menutupi rasa kecewanya. Dalam konferensi pers usai laga, ia menegaskan bahwa kekalahan telak ini jauh dari standar yang seharusnya dimiliki oleh klub sebesar Liverpool.

Baca juga : Man City vs Liverpool 4-0: Hat-trick Haaland Bawa The Citizens ke Semifinal Piala FA

"Saya rasa Anda tidak perlu bertanya kepada saya tentang hasilnya, karena itu sudah menjelaskan semuanya. Ini adalah kekecewaan yang luar biasa. Kalah saja sudah mengecewakan, apalagi kalah 4-0 di perempat final Piala FA melawan tim yang sering kali dihadapi Liverpool dalam pertandingan atau pertarungan hebat. 20 menit di mana kami kebobolan empat gol tidak sesuai dengan standar kami," ujar Arne Slot.

Kini, Liverpool hanya menyisakan satu peluang untuk meraih trofi musim ini, yakni di Liga Champions. Namun, tantangan besar sudah menanti. Dalam waktu kurang dari empat hari, mereka harus bertandang ke markas Paris Saint-Germain (PSG). Slot menekankan bahwa memperbaiki lini pertahanan adalah syarat mutlak jika ingin memetik hasil positif di Paris.

Slot juga menyoroti efisiensi timnya di depan gawang. Menurutnya, meskipun menciptakan peluang, The Reds gagal memanfaatkannya dengan baik, sangat kontras dengan efektivitas Manchester City.

Baca juga : Fakta-fakta Menarik Hasil Piala FA , Man City vs Liverpool

"Jika Anda ingin memiliki peluang mengalahkan Paris Saint-Germain, Anda harus melakukan kedua bagian dengan lebih baik. Jika Anda menciptakan peluang, Anda harus mencetak gol. Dan Anda tidak boleh dikalahkan begitu mudah dengan empat gol," tegas pelatih asal Belanda tersebut.

Mengenai performa para pemain senior yang dianggap kurang memberikan kontribusi maksimal di musim yang mengecewakan ini, Slot memilih untuk pasang badan. Ia menolak menyalahkan individu tertentu, termasuk Mohamed Salah yang sempat mendapatkan peluang namun gagal mengonversinya menjadi gol.

Baginya, masalah utama Liverpool sepanjang musim ini bukan hanya terletak pada kekalahan di Etihad, melainkan rendahnya produktivitas gol dibandingkan dengan banyaknya peluang yang diciptakan. "Jika Anda melihat bukan hanya hari ini tetapi sepanjang musim, jumlah gol yang kami cetak jauh terlalu rendah untuk jumlah peluang yang kami buat, dan tentunya sangat jauh dari standar Liverpool," pungkasnya. (Liverpool/Z-2)