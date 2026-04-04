Fakta-fakta Menarik Hasil Piala FA , Man City vs Liverpool 

Man City vs Liverpool(Instagram/@mancity)

LIVERPOOL terpaksa menyerah dari Manchester City dalam laga Man City vs Liverpool di Piala FA di Etihad Stadion, Sabtu (4/4). Liverpool jelas-jelas mengalami kesulitan sepanjang musim ini, dan gagal total mempertahankan gelar Liga Inggris yang mereka raih tahun lalu, masih ada kompetisi piala yang bisa diperjuangkan.

Berikut fakta-fakta menarik pertandingan Man City vs Liverpool di Piala FA

Erling Haaland Hatrick

Erling Haaland membuka skor melalui tendangan penalti pada menit ke-39 setelah Nico O’Reilly dijatuhkan oleh Virgil van Dijk di dalam kotak penalti.

Dia mencetak gol keduanya dan gol kedua Man City hanya beberapa detik sebelum babak pertama berakhir, dengan sundulan brilian menyambut umpan silang Antoine Semenyo, sebelum sang pemberi umpan itu sendiri mencetak gol lewat tendangan chip setelah babak kedua dimulai.

Perpisahan Buruk bagi Mo Salah

Mohamed Salah atau Mo Salah layak mendapatkan akhir yang lebih baik untuk kariernya di Liverpool daripada upaya mempertahankan gelar yang lesu dan penampilan yang kurang meyakinkan di kompetisi lain.

Masih ada Liga Champions yang harus diperjuangkan, tetapi berdasarkan apa yang terlihat dalam pertandingan ini, Liverpool harus meningkatkan performa secara drastis jika ingin memiliki peluang memenangkan trofi bergengsi tersebut. Salah turut menjadi bagian dari penurunan performa ini, dan hal ini tercermin dari kegagalannya memanfaatkan peluang di babak pertama setelah menerima umpan panjang yang bagus dari Giorgi Mamardashvili yang seharusnya membawanya berhadapan langsung dengan gawang.

Sebuah sentuhan yang buruk membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga memberi kesempatan kepada Abdukodir Khusanov untuk masuk dan melakukan blok pada detik-detik terakhir, dan tendangan yang dihasilkan pun melebar menjadi lemparan ke dalam.

Pelanggaran Antoine Semenyo

Michael Oliver mengabaikan pelanggaran tangan yang jelas dilakukan Antoine Semenyo. Liverpool geram akibat keputusan tersebut.

Saat bola memantul ke arah garis tepi lapangan, Semenyo mengulurkan tangan dan menangkapnya, padahal bola itu jelas masih berada di dalam lapangan. Para pemain Liverpool mengulurkan tangan dan menatap ke arah Oliver, mengharapkan kartu kuning standar atas pelanggaran tangan yang disengaja. (H-4)