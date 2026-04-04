Hasil Piala FA: Man City vs Liverpool, Erling Haaland Cetak Hat-trick di Etihad

Liverpool vs Man City(Hasil Piala FA)

MANCHESTER City berhasil melangkah mulus ke babak berikutnya dalam ajang Piala FA 2025/2026 setelah menumbangkan rival mereka 4-0 di laga Liverpool Man City vs Liverpool di Stadion Etihad pada Sabtu (4/4/2026), The Citizens tampil dominan berkat performa luar biasa dari mesin gol mereka, Erling Haaland.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sumber resmi, pertandingan perempat final ini menjadi panggung bagi Haaland. Penyerang asal Norwegia tersebut sukses mencatatkan hat-trick untuk memastikan kemenangan telak bagi tim tuan rumah. Sejak babak pertama, Manchester City sudah menunjukkan taringnya dengan unggul 2-0 hingga turun minum, di mana kedua gol tersebut diborong oleh Haaland.

Man City kemudian menambah gol ketika babak kedua baru berjalan lima menit. Umpan Rayan Cherki dituntaskan dengan apik oleh Antoine Semenyo dan kiper Giorgi Mamardashvili pun tak berkutik. Pada menit ke-57 Man City mencetak gol lagi. Serangan cepat Man City dituntaskan Haaland dan skor menjadi 4-0.



Dominasi Haaland di Etihad

Memasuki babak kedua, intensitas serangan anak asuh Pep Guardiola tidak menurun. Haaland melengkapi torehan golnya menjadi tiga (hat-trick) yang sekaligus meruntuhkan harapan Liverpool untuk bangkit. Meskipun Liverpool mencoba memberikan perlawanan dengan menurunkan kekuatan terbaiknya, pertahanan rapat City dan efektivitas serangan balik tuan rumah menjadi pembeda dalam laga krusial ini.

Kemenangan ini membawa Manchester City semakin dekat dengan trofi Piala FA musim ini, sekaligus menegaskan dominasi mereka di kompetisi domestik. Di sisi lain, kekalahan ini memaksa Liverpool harus mengubur impian mereka untuk mengangkat trofi tertua di dunia tersebut pada musim 2025/2026.

Detail Pertandingan Informasi Kompetisi Piala FA (Perempat Final) Lokasi Stadion Etihad, Manchester Pencetak Gol Erling Haaland (3 Gol) Antoine Semenyo (1 Gol) Status Pertandingan Selesai (Man City Menang)

PENAFIAN : Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.