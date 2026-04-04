Hasil Piala FA Man City vs Liverpool: Erling Haaland Cetak Hatrick, Arne Slot Kecewa

MANCHESTER CITY akan bertanding di Wembley setelah menghancurkan Liverpool dalam laga Man City vs Liverpool di perempat final Piala FA atau FA Cup. Erling Haaland membuka skor melalui tendangan penalti, lalu mencetak gol kedua melalui sundulan menjelang akhir babak pertama.

Dia melengkapi hat-trick-nya setelah Antoine Semenyo mencetak gol ketiga yang brilian. Tendangan penalti Mo Salah berhasil ditepis, sementara para pendukung Liverpool mulai meninggalkan stadion lebih awal seiring meningkatnya tekanan terhadap Arne Slot.

Tim asuhan Pep Guardiola berhasil melaju ke babak empat besar Piala FA untuk musim kedelapan berturut-turut.

Arne Slot merasa tim Liverpool-nya kurang memiliki elemen-elemen yang membuat mereka begitu dominan sebagai juara Liga Inggris musim ini.

Setelah tersingkir dari Piala FA di kandang Manchester City hari ini, satu-satunya peluang The Reds untuk meraih trofi kini bergantung pada dua laga Liga Champions yang menantang melawan PSG.

Berbicara setelah kekalahan 4-0 di Etihad, pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa ia ingin melihat tim yang tampil begitu baik pada sepertiga awal pertandingan.

“Ini sangat mengecewakan, bukan hanya karena tersingkir, tapi juga cara dan hasilnya. Ini kekecewaan besar lainnya bagi kami,” katanya.

“Ada hal-hal yang hilang sepanjang sebagian besar musim ini. Kemampuan mengubah peluang menjadi gol hilang pada babak pertama karena pertandingan berjalan seimbang hingga mereka mencetak penalti," ujar Arne Slot. (H-4)