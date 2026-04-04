Preview Southampton vs Arsenal: Ujian Konsistensi bagi The Gunners

Para pemain Arsenal merayakan kemenangan.

Arsenal akan melakoni laga tandang krusial saat menyambangi markas Southampton di Stadion St Mary's pada Minggu, 5 April 2026 di laga perempat final Piala FA. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi The Gunners dalam menjaga asa mereka meraih juara musim ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, Arsenal datang dengan ambisi mengamankan poin penuh guna terus menempel ketat rival di jalur perburuan gelar. Di sisi lain, Southampton yang bermain di hadapan pendukung sendiri dikenal sering menyulitkan tim-tim besar saat berlaga di pantai selatan Inggris.

Misi Tiga Poin The Gunners

Skuad asuhan Mikel Arteta diprediksi akan langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Dengan kreativitas lini tengah yang dipimpin oleh kapten tim, Arsenal mencoba membongkar pertahanan rapat yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh tuan rumah. Efektivitas penyelesaian akhir menjadi kunci utama bagi Meriam London untuk menghindari hasil minor di laga tandang ini.

Baca juga : Preview Mansfield Town vs Arsenal: The Gunners Jaga Asa Quadruple

Southampton sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Di bawah arahan manajer Tonda Eckert, The Saints menunjukkan organisasi permainan yang lebih solid. Dukungan publik St Mary's diharapkan mampu membakar semangat para pemain untuk memberikan perlawanan sengit dan mencuri poin dari sang tamu raksasa.

Detail Pertandingan: Liga Inggris 2025/2026 Informasi Keterangan Pertandingan Southampton vs Arsenal Stadion St Mary's Stadium, Southampton Waktu Minggu, 05 April 2026 Manajer Tuan Rumah Tonda Eckert Status Data Terverifikasi Server (Preview)

Kondisi Skuad Southampton vs Arsenal

Arsenal kemungkinan besar akan menurunkan komposisi pemain terbaiknya, mengingat pentingnya setiap poin di fase krusial musim ini. Sementara itu, Southampton diprediksi akan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi garis pertahanan tinggi yang sering diterapkan oleh Arsenal.

Melihat rekam jejak pertemuan kedua tim, Arsenal memang lebih diunggulkan. Namun, Southampton memiliki catatan cukup baik saat menjamu tim asal London Utara tersebut di kandang. Pertandingan diperkirakan akan berjalan ketat dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. (E-3)