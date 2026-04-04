Liverpool vs Man City

LANGKAH Liverpool FC di ajang Piala FA (FA Cup) selalu menjadi sorotan para penggemar sepak bola dunia. Memasuki musim 2025/2026, tim asuhan pelatih terbaru The Reds dipastikan akan kembali bersaing untuk memperebutkan trofi domestik tertua di dunia tersebut.

Kapan Liverpool Mulai Bertanding di Piala FA?

Berdasarkan regulasi tradisional kompetisi Piala FA, tim-tim dari kasta tertinggi (Premier League) dan Championship baru akan memulai petualangan mereka pada Putaran Ketiga (Third Round Proper).

Hingga saat ini, jadwal spesifik mengenai siapa lawan yang akan dihadapi Liverpool masih menunggu hasil undian (draw) resmi dari Federasi Sepak Bola Inggris (FA). Biasanya, Putaran Ketiga Piala FA dijadwalkan berlangsung pada awal Januari setiap tahunnya.

Baca juga : Jelang Man City vs Liverpool: Badai Cedera Hantui Duel Raksasa

Status Informasi: Data lawan dan tanggal pasti pertandingan Liverpool di Piala FA musim 2025/2026 saat ini sedang divalidasi menunggu rilis resmi jadwal dari pihak penyelenggara setelah proses undian dilakukan.

Estimasi Jadwal Piala FA 2025/2026

Meskipun jadwal detail belum dirilis, berikut adalah estimasi linimasa babak-babak krusial di Piala FA yang biasanya diikuti oleh Liverpool:

Babak Estimasi Waktu Putaran Ketiga (Debut Liverpool) Januari 2026 Putaran Keempat Akhir Januari 2026 Putaran Kelima Februari 2026 Perempat Final Maret 2026 Semifinal April 2026 Final (Stadion Wembley) Mei 2026

Ambisi The Reds di Wembley

Liverpool memiliki sejarah panjang yang gemilang di Piala FA. Dengan dukungan penuh dari publik Anfield, target minimal mencapai babak final di Stadion Wembley, London, selalu menjadi prioritas. Kedalaman skuad dan rotasi pemain muda seringkali menjadi kunci sukses Liverpool dalam melewati jadwal padat di kompetisi ini.

Para pendukung disarankan untuk terus memantau pengumuman resmi dari klub atau situs resmi FA untuk mendapatkan detail mengenai harga tiket dan lokasi pertandingan, apakah akan digelar di Anfield atau laga tandang. (H-4)

PENAFIAN : Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.