Pep Lijnders Sebut Erling Haaland 'Mesin' Usai Hat-trick ke Gawang Liverpool

Asisten pelatih Manchester City, Pep Lijnders, puji habis-habisan Erling Haaland setelah hat-trick heroiknya singkirkan Liverpool dari Piala FA.(Manchester City)

ASISTEN pelatih Manchester City, Pep Lijnders, melabeli Erling Haaland sebagai sebuah "mesin" setelah sang penyerang mencetak hat-trick luar biasa dalam kemenangan 4-0 atas Liverpool di perempat final Piala FA. Performa gemilang pemain asal Norwegia tersebut memastikan City melaju ke semifinal delapan kali berturut-turut, sebuah rekor baru dalam sejarah kompetisi.

Haaland menunjukkan ketajamannya di Etihad Stadium dengan mengemas treble ke-12 sepanjang kariernya bersama The Citizens. Ia membuka keunggulan melalui titik putih pada menit ke-39, sebelum menggandakannya lewat sundulan memukau di masa injury time babak pertama. Setelah Antoine Semenyo menambah keunggulan City pasca-jeda, Haaland melengkapi hat-trick-nya lewat penyelesaian khas sebelum laga genap berjalan satu jam.

Pujian untuk Kualitas dan Mentalitas

Dalam sesi wawancara usai laga, Lijnders tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kualitas, gairah, dan insting predator yang dimiliki Haaland. Baginya, bekerja dengan pemain sekaliber Haaland adalah pengalaman yang istimewa.

“Dia adalah mesin untuk diajak bekerja sama. Saya menyukai pria yang berlatih seperti itu,” ujar Lijnders. “Saya telah bekerja dengan banyak penyerang hebat dengan banyak gol, banyak laga final, piala, dan trofi. Erling mencetak hat-trick ke-12 untuk City hari ini di usia yang masih sangat muda.”

Lijnders secara khusus menyoroti gol kedua Haaland yang dianggapnya sebagai seni menyerang yang murni.

“Gol keduanya luar biasa. Cara dia menyerang, dia seolah terbang, cara dia menempatkan bola ke pojok gawang. Saya menyukai gol-gol penyerang gaya lama seperti itu. Umpan silang, menunggu, komitmen, dan sontekan. Saya menyukainya,” tambahnya.

Tanggung Jawab Besar di Level Klub dan Timnas

Lebih lanjut, Lijnders mengapresiasi dedikasi Haaland yang terus tampil di level tertinggi meski memikul beban berat, baik di level domestik maupun internasional bersama Norwegia. Haaland merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membawa negaranya kembali ke Piala Dunia setelah penantian lebih dari 30 tahun.

“Sungguh gila apa yang kami minta darinya. Dia merasa bertanggung jawab untuk mencetak gol, melakukan tekanan, bermain, berlari di belakang lawan, berada di kotak penalti jika ada kesempatan, dan menjaga bola saat lawan bertahan man-to-man. Kami meminta banyak hal dan dia melakukannya setiap tiga hari sekali,” jelas Lijnders.

Menurut Lijnders, fakta bahwa Haaland tetap mampu menunjukkan performa impresif meski melewati musim yang sangat panjang membuktikan kekuatan karakter dan mentalitasnya.

Rekor Bersejarah Menuju Wembley

Kemenangan ini membawa Manchester City kembali ke Wembley, hanya sebulan setelah mereka merayakan gelar juara Carabao Cup. Bagi Lijnders, mencapai semifinal kedelapan secara berturut-turut adalah bukti konsistensi luar biasa dari skuat asuhan Pep Guardiola.

“Ini istimewa. Ini adalah tanda kualitas yang sangat konsisten yang dicapai tim setiap tahunnya. Piala FA sangat spesial, kita semua tahu itu. Khususnya bagi para penggemar untuk bepergian ke Wembley lagi. Wembley adalah tempat yang istimewa dan Anda tidak boleh menganggap remeh pencapaian mencapai final atau semifinal. Kami tentu tidak melakukan itu,” pungkasnya. (Manchester City/Z-2)