Hat-trick Erling Haaland Hancurkan Liverpool, Man City Ukir Rekor Sejarah Piala FA

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
ERLING Haaland mengungkapkan kegembiraannya setelah torehan treble miliknya membawa Manchester City meraih kemenangan telak 4-0 atas Liverpool di perempat final FA Cup. Hasil ini tidak hanya mengantarkan City ke semifinal delapan kali berturut-turut, tetapi juga mencatatkan sejarah baru dalam kompetisi sepak bola tertua di dunia tersebut.
Bermain di Etihad Stadium, City resmi menjadi tim pertama yang mampu memenangkan 18 pertandingan kandang secara beruntun di ajang FA Cup. Dominasi skuat asuhan Pep Guardiola ini dimulai lewat eksekusi penalti tenang Haaland pada menit ke-39, menyusul pelanggaran Virgil van Dijk terhadap Nico O’Reilly.
Menjelang turun minum, Haaland menggandakan keunggulan melalui sundulan tajam memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Memasuki babak kedua, Semenyo mengubah skor menjadi 3-0 lewat sontekan cerdik, sebelum akhirnya Haaland melengkapi hat-trick ke-12 miliknya untuk City setelah menerima umpan matang dari O’Reilly sebelum laga berjalan satu jam.
Liverpool sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan melalui titik putih. Namun, kiper James Trafford tampil gemilang dengan menepis tendangan penalti Mohamed Salah, memastikan gawang tuan rumah tetap suci hingga peluit panjang dibunyikan.
Usai laga, Haaland mengakui timnya sempat mengalami kesulitan di awal permainan. "Luar biasa. Sejujurnya pada babak pertama kami sedikit kesulitan," buka Haaland dalam sesi wawancara. "Namun setelah sekitar 30 menit, kami terus menekan, terus menekan, dan pada akhirnya ini adalah pertandingan kandang yang luar biasa. Perjalanan ke Wembley lainnya bagi kami sangat luar biasa dan penting."
Penyerang asal Norwegia itu juga merasa spesial bisa kembali mencetak tiga gol dalam satu laga. "Sudah agak lama sejak terakhir kali saya melakukannya (hat-trick) untuk City, jadi saya pikir ini sudah waktunya saya melakukannya lagi! Hat-trick lainnya selalu menyenangkan dan spesial. Saya sangat bahagia."
Haaland secara khusus memberikan kredit bagi rekan setimnya, Antoine Semenyo dan Nico O’Reilly. "Saya akan memberitahunya (Semenyo) untuk terus melakukan ini sesering mungkin karena itu berhasil dengan baik. Kami bekerja keras dalam latihan. Antoine adalah pemain baru, butuh sedikit waktu dengan pemain baru dan dia luar biasa. Nico juga luar biasa hari ini, dia memberi saya umpan matang dan memenangkan penalti."
Setelah merengkuh trofi Carabao Cup bulan lalu, Haaland menegaskan ambisinya untuk menambah koleksi trofi City musim ini. Meski merasa kecewa karena City sudah tersingkir dari Liga Champions, ia meminta timnya segera fokus ke laga berikutnya melawan Chelsea di Premier League.
"Kenyataannya sekarang adalah minggu yang panjang bagi kami karena kami tidak berada di Liga Champions, yang mana itu tidak cukup baik. Namun kami menang hari ini dan sekarang kami harus mulai fokus pada Chelsea, itu adalah pertandingan besar lainnya," pungkas Haaland. (Manchester City/Z-2)
Asisten pelatih Manchester City, Pep Lijnders, puji habis-habisan Erling Haaland setelah hat-trick heroiknya singkirkan Liverpool dari Piala FA.
Panggung sepak bola Inggris akan kembali memanas akhir pekan ini saat dua kekuatan besar, Manchester City dan Liverpool, bentrok di babak perempat final Piala FA 2025/2026.
PERTANDINGAN perempat final Piala FA antara Manchester City dan Liverpool menjadi sorotan utama.
MANCHESTER United vs Liverpool akan menjadi duel sengit dua raksasa klub Inggris di Piala FA 2026 dalam fase perempat final
Hasil undian perempat final Piala FA 2026 menyajikan duel panas Manchester City vs Liverpool di Etihad. Simak jadwal lengkap babak 8 besar FA Cup di sini.
Empat tiim sudah memastikan diri di babak semifinal Piala FA. Chelsea akan menghadapi Leeds United, sementara Manchester City ditantang Southampton.
Leeds United melaju ke semifinal Piala FA setelah menang adu penalti atas West Ham United di London Stadium dalam laga penuh drama VAR.
Simak preview West Ham United vs Leeds United di Piala FA. Analisis kekuatan, prediksi pemain, dan ambisi kedua tim di kompetisi tertua dunia.
Arne Slot buka suara usai Liverpool disingkirkan Manchester City di perempat final Piala FA. Soroti pertahanan buruk dan masalah penyelesaian akhir.
Asisten pelatih Manchester City, Pep Lijnders, puji habis-habisan Erling Haaland setelah hat-trick heroiknya singkirkan Liverpool dari Piala FA.
