Hat-trick Erling Haaland Hancurkan Liverpool, Man City Ukir Rekor Sejarah Piala FA

Erling Haaland tampil menggila dengan mencetak hat-trick saat Manchester City melibas Liverpool 4-0. The Citizens resmi cetak rekor 18 kemenangan kandang beruntun di Piala FA.(Manchester City)

ERLING Haaland mengungkapkan kegembiraannya setelah torehan treble miliknya membawa Manchester City meraih kemenangan telak 4-0 atas Liverpool di perempat final FA Cup. Hasil ini tidak hanya mengantarkan City ke semifinal delapan kali berturut-turut, tetapi juga mencatatkan sejarah baru dalam kompetisi sepak bola tertua di dunia tersebut.

Bermain di Etihad Stadium, City resmi menjadi tim pertama yang mampu memenangkan 18 pertandingan kandang secara beruntun di ajang FA Cup. Dominasi skuat asuhan Pep Guardiola ini dimulai lewat eksekusi penalti tenang Haaland pada menit ke-39, menyusul pelanggaran Virgil van Dijk terhadap Nico O’Reilly.

Menjelang turun minum, Haaland menggandakan keunggulan melalui sundulan tajam memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Memasuki babak kedua, Semenyo mengubah skor menjadi 3-0 lewat sontekan cerdik, sebelum akhirnya Haaland melengkapi hat-trick ke-12 miliknya untuk City setelah menerima umpan matang dari O’Reilly sebelum laga berjalan satu jam.

James Trafford Amankan Clean Sheet

Liverpool sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan melalui titik putih. Namun, kiper James Trafford tampil gemilang dengan menepis tendangan penalti Mohamed Salah, memastikan gawang tuan rumah tetap suci hingga peluit panjang dibunyikan.

Usai laga, Haaland mengakui timnya sempat mengalami kesulitan di awal permainan. "Luar biasa. Sejujurnya pada babak pertama kami sedikit kesulitan," buka Haaland dalam sesi wawancara. "Namun setelah sekitar 30 menit, kami terus menekan, terus menekan, dan pada akhirnya ini adalah pertandingan kandang yang luar biasa. Perjalanan ke Wembley lainnya bagi kami sangat luar biasa dan penting."

Penyerang asal Norwegia itu juga merasa spesial bisa kembali mencetak tiga gol dalam satu laga. "Sudah agak lama sejak terakhir kali saya melakukannya (hat-trick) untuk City, jadi saya pikir ini sudah waktunya saya melakukannya lagi! Hat-trick lainnya selalu menyenangkan dan spesial. Saya sangat bahagia."

Pujian untuk Pemain Muda dan Fokus ke Depan

Haaland secara khusus memberikan kredit bagi rekan setimnya, Antoine Semenyo dan Nico O’Reilly. "Saya akan memberitahunya (Semenyo) untuk terus melakukan ini sesering mungkin karena itu berhasil dengan baik. Kami bekerja keras dalam latihan. Antoine adalah pemain baru, butuh sedikit waktu dengan pemain baru dan dia luar biasa. Nico juga luar biasa hari ini, dia memberi saya umpan matang dan memenangkan penalti."

Setelah merengkuh trofi Carabao Cup bulan lalu, Haaland menegaskan ambisinya untuk menambah koleksi trofi City musim ini. Meski merasa kecewa karena City sudah tersingkir dari Liga Champions, ia meminta timnya segera fokus ke laga berikutnya melawan Chelsea di Premier League.

"Kenyataannya sekarang adalah minggu yang panjang bagi kami karena kami tidak berada di Liga Champions, yang mana itu tidak cukup baik. Namun kami menang hari ini dan sekarang kami harus mulai fokus pada Chelsea, itu adalah pertandingan besar lainnya," pungkas Haaland. (Manchester City/Z-2)