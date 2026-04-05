Southampton vs Arsenal: Southampton Singkirkan Arsenal dari Piala FA

Southampton sukses menghentikan rekor tandang Arsenal dan melaju ke semifinal Piala FA. Gol dramatis Shea Charles pastikan kemenangan The Saints atas skuat Mikel Arteta.(Southampton)

SOUTHAMPTON berhasil menghadirkan kejutan besar di babak perempat final Piala FA dengan menumbangkan raksasa Premier League, Arsenal. Bertanding di St Mary’s Stadium, tim kasta kedua tersebut sukses menghentikan rekor 14 laga tandang tak terkalahkan milik The Gunners sekaligus mengamankan tiket ke semifinal.

Bagi manajer Arsenal, Mikel Arteta, hasil ini memperpanjang luka setelah sebelumnya kalah di final Piala Karabao dari Manchester City. Ambisi Arsenal untuk merengkuh trofi Piala FA, kini resmi pupus.

Perlawanan Sengit The Saints

Arsenal sebenarnya memulai laga dengan agresif melalui peluang dari Max Dowman dan Gabriel Martinelli. Namun, lini pertahanan Southampton yang dikomandoi Taylor Harwood-Bellis tampil sangat disiplin. Southampton, yang saat ini tengah bersaing di papan atas divisi Championship, enggan sekadar menjadi tim pelengkap.

Setelah Daniel Peretz melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan Martin Ødegaard, publik tuan rumah bersorak di menit-menit akhir babak pertama. Lewat skema serangan balik cepat, James Bree melepaskan umpan yang gagal dihalau Ben White, memungkinkan Ross Stewart menaklukkan kiper Kepa Arrizabalaga dengan penyelesaian klinis.

Drama Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Arsenal terus menekan. Harapan sempat muncul bagi tim tamu saat pemain pengganti, Viktor Gyökeres, menyamakan kedudukan. Memanfaatkan umpan tarik Kai Havertz, penyerang Swedia tersebut dengan tenang menceploskan bola ke gawang Southampton. Skor berubah menjadi 1-1.

Dalam posisi imbang, Arsenal diprediksi akan membalikkan keadaan. Namun, Southampton justru menunjukkan mental baja. Melalui aksi individu Tom Fellows yang melakukan penetrasi tajam ke jantung pertahanan Arsenal, ia memberikan umpan matang kepada pemain pengganti, Shea Charles. Dengan tenang, Charles melepaskan tembakan presisi yang membentur tiang sebelum masuk ke gawang Kepa.

Rekor Tonda Eckert

Meski dihujani tekanan selama enam menit masa injury time, skuat asuhan Tonda Eckert berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa catatan sejarah tersendiri bagi Eckert.

Ia menjadi manajer Southampton ketiga yang berhasil memenangkan empat laga pertamanya di Piala FA, menyamai rekor George Goss (1925) dan Alan Pardew (2009/10). Bagi Southampton, kemenangan ini membangkitkan memori indah saat mereka menjuarai Piala FA tahun 1976.

Kini, The Saints bersiap menuju Wembley untuk melakoni laga semifinal. Sementara itu, bagi Arsenal, hasil ini menjadi penutup dua pekan yang kelam setelah kehilangan peluang meraih dua trofi domestik dalam waktu singkat. (Flash Score/Z-2)