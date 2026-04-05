Southampton vs Arsenal: Southampton Singkirkan Arsenal dari Piala FA

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
SOUTHAMPTON berhasil menghadirkan kejutan besar di babak perempat final Piala FA dengan menumbangkan raksasa Premier League, Arsenal. Bertanding di St Mary’s Stadium, tim kasta kedua tersebut sukses menghentikan rekor 14 laga tandang tak terkalahkan milik The Gunners sekaligus mengamankan tiket ke semifinal.
Bagi manajer Arsenal, Mikel Arteta, hasil ini memperpanjang luka setelah sebelumnya kalah di final Piala Karabao dari Manchester City. Ambisi Arsenal untuk merengkuh trofi Piala FA, kini resmi pupus.
Arsenal sebenarnya memulai laga dengan agresif melalui peluang dari Max Dowman dan Gabriel Martinelli. Namun, lini pertahanan Southampton yang dikomandoi Taylor Harwood-Bellis tampil sangat disiplin. Southampton, yang saat ini tengah bersaing di papan atas divisi Championship, enggan sekadar menjadi tim pelengkap.
Setelah Daniel Peretz melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan Martin Ødegaard, publik tuan rumah bersorak di menit-menit akhir babak pertama. Lewat skema serangan balik cepat, James Bree melepaskan umpan yang gagal dihalau Ben White, memungkinkan Ross Stewart menaklukkan kiper Kepa Arrizabalaga dengan penyelesaian klinis.
Memasuki babak kedua, Arsenal terus menekan. Harapan sempat muncul bagi tim tamu saat pemain pengganti, Viktor Gyökeres, menyamakan kedudukan. Memanfaatkan umpan tarik Kai Havertz, penyerang Swedia tersebut dengan tenang menceploskan bola ke gawang Southampton. Skor berubah menjadi 1-1.
Dalam posisi imbang, Arsenal diprediksi akan membalikkan keadaan. Namun, Southampton justru menunjukkan mental baja. Melalui aksi individu Tom Fellows yang melakukan penetrasi tajam ke jantung pertahanan Arsenal, ia memberikan umpan matang kepada pemain pengganti, Shea Charles. Dengan tenang, Charles melepaskan tembakan presisi yang membentur tiang sebelum masuk ke gawang Kepa.
Meski dihujani tekanan selama enam menit masa injury time, skuat asuhan Tonda Eckert berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa catatan sejarah tersendiri bagi Eckert.
Ia menjadi manajer Southampton ketiga yang berhasil memenangkan empat laga pertamanya di Piala FA, menyamai rekor George Goss (1925) dan Alan Pardew (2009/10). Bagi Southampton, kemenangan ini membangkitkan memori indah saat mereka menjuarai Piala FA tahun 1976.
Kini, The Saints bersiap menuju Wembley untuk melakoni laga semifinal. Sementara itu, bagi Arsenal, hasil ini menjadi penutup dua pekan yang kelam setelah kehilangan peluang meraih dua trofi domestik dalam waktu singkat. (Flash Score/Z-2)
Empat tiim sudah memastikan diri di babak semifinal Piala FA. Chelsea akan menghadapi Leeds United, sementara Manchester City ditantang Southampton.
Leeds United melaju ke semifinal Piala FA setelah menang adu penalti atas West Ham United di London Stadium dalam laga penuh drama VAR.
Simak preview West Ham United vs Leeds United di Piala FA. Analisis kekuatan, prediksi pemain, dan ambisi kedua tim di kompetisi tertua dunia.
Arne Slot buka suara usai Liverpool disingkirkan Manchester City di perempat final Piala FA. Soroti pertahanan buruk dan masalah penyelesaian akhir.
Asisten pelatih Manchester City, Pep Lijnders, puji habis-habisan Erling Haaland setelah hat-trick heroiknya singkirkan Liverpool dari Piala FA.
Erling Haaland tampil menggila dengan mencetak hat-trick saat Manchester City melibas Liverpool 4-0. The Citizens resmi cetak rekor 18 kemenangan kandang beruntun di Piala FA.
