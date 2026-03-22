Parma vs Cremonese, Emil Audero Gemilang, I Grigiorossi Menang

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero, menunjukkan kelasnya dalam lanjutan Serie A, Sabtu (21/3). Tampil sebagai starter, mantan penjaga gawang Juventus dan Inter Milan tersebut berhasil mencatatkan clean sheet sekaligus membawa Cremonese mencuri poin penuh di markas Parma.
Bermain di Stadion Ennio Tardini, Cremonese yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi tampil disiplin sejak awal laga. Meski babak pertama berakhir tanpa gol, tim berjuluk I Grigiorossi ini tampil lebih agresif selepas turun minum.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-54. Youssef Maleh melepaskan tembakan spekulatif keras dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Parma, Suzuki. Gol ini menjadi titik balik kepercayaan diri tim tamu.
Pada menit ke-68, Cremonese menggandakan keunggulan lewat skema serangan balik cepat. Jari Vandeputte dengan tenang menuntaskan assist matang dari Jamie Vardy, mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Emil Audero menjadi sosok kunci dalam kemenangan ini. Kiper berusia 29 tahun tersebut meraih rating 7,4 berkat satu penyelamatan krusial dan ketenangannya mengomandoi lini pertahanan selama 90 menit. Ia menjadi pemain terbaik kedua dalam laga ini setelah Maleh.
Kemenangan ini memberikan napas lega bagi Cremonese dalam persaingan menghindari degradasi. Tambahan tiga poin membawa mereka naik ke posisi ke-17 klasemen sementara, menggeser Lecce. Sementara itu, Parma tertahan di peringkat ke-12. (Z-1)
Torino menjamu Parma di Stadio Olimpico Grande Torino. Simak preview, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci laga Serie A 13 Maret 2026.
Preview Fiorentina vs Parma di Serie A 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik H2H. Misi bangkit La Viola di Stadio Artemio Franchi.
Hasil imbang dengan Cagliari Parma tertahan di posisi ke-11 klasemen Serie A, sekaligus menghentikan tren positif mereka yang sebelumnya mengalahkan AC Milan.
Preview laga Serie A Parma vs Cagliari 28 Februari 2026. Analisis formasi, H2H, dan statistik kunci kedua tim di Stadio Ennio Tardini.
Laga antara Parma dan Cremonese menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang sama-sama terluka setelah menelan kekalahan telak 4-1 di pekan sebelumnya.
Fiorentina sukses mencuri poin penuh usai melibas Cremonese 4-1 dalam lanjutan Serie A 2026 di Stadio Giovanni Zini.
Cremonese saat ini menempati peringkat ke-18 klasemen Serie A dengan koleksi 24 poin, hanya terpaut satu angka dari Fiorentina yang berada tepat di atas mereka (peringkat 17).
Pertarungan sengit zona degradasi Serie A antara Lecce vs Cremonese di Stadio Via del Mare. Cek prediksi skor, kondisi pemain, dan statistik kunci di sini.
AC Milan raih kemenangan krusial 2-0 atas Cremonese lewat gol drama menit akhir. Massimiliano Allegri puji perjuangan skuadnya jelang lawan Inter Milan.
