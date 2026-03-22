Parma vs Cremonese, Emil Audero Gemilang, I Grigiorossi Menang

Para pemain Cremonese melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Parma di laga Serie A.(X @USCremonese)

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero, menunjukkan kelasnya dalam lanjutan Serie A, Sabtu (21/3). Tampil sebagai starter, mantan penjaga gawang Juventus dan Inter Milan tersebut berhasil mencatatkan clean sheet sekaligus membawa Cremonese mencuri poin penuh di markas Parma.

Bermain di Stadion Ennio Tardini, Cremonese yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi tampil disiplin sejak awal laga. Meski babak pertama berakhir tanpa gol, tim berjuluk I Grigiorossi ini tampil lebih agresif selepas turun minum.

Dominasi Babak Kedua

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-54. Youssef Maleh melepaskan tembakan spekulatif keras dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Parma, Suzuki. Gol ini menjadi titik balik kepercayaan diri tim tamu.

Pada menit ke-68, Cremonese menggandakan keunggulan lewat skema serangan balik cepat. Jari Vandeputte dengan tenang menuntaskan assist matang dari Jamie Vardy, mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Rapor Merah-Putih di Bawah Mistar

Emil Audero menjadi sosok kunci dalam kemenangan ini. Kiper berusia 29 tahun tersebut meraih rating 7,4 berkat satu penyelamatan krusial dan ketenangannya mengomandoi lini pertahanan selama 90 menit. Ia menjadi pemain terbaik kedua dalam laga ini setelah Maleh.

Kemenangan ini memberikan napas lega bagi Cremonese dalam persaingan menghindari degradasi. Tambahan tiga poin membawa mereka naik ke posisi ke-17 klasemen sementara, menggeser Lecce. Sementara itu, Parma tertahan di peringkat ke-12. (Z-1)