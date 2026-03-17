Cremonese vs Fiorentina, La Viola Menang Telak 4-1

FIORENTINA berhasil membawa pulang poin penuh setelah melibas tuan rumah Cremonese dengan skor telak 4-1 dalam lanjutan laga Serie A 2025/2026 yang berlangsung di Stadio Giovanni Zini, Selasa (17/3) dini hari WIB.
Kemenangan ini mempertegas dominasi La Viola atas tim promosi tersebut. Empat gol kemenangan Fiorentina masing-masing dicetak oleh Fabiano Parisi (25'), Roberto Piccoli (32'), Dodo (49'), dan ditutup oleh gol Albert Gudmundsson pada menit ke-70. Sementara itu, Cremonese hanya mampu mencetak satu gol hiburan melalui aksi David Okereke di menit ke-57.
Sejak awal babak pertama, Fiorentina, yang bertindak sebagai tim tamu, langsung menekan pertahanan Cremonese. Fabiano Parisi membuka keunggulan di menit ke-25 lewat sepakan terukur yang bersarang di pojok gawang Emil Audero. Hanya berselang tujuh menit, Roberto Piccoli sukses menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan tuan rumah.
Memasuki babak kedua, Fiorentina tetap menjaga ritme permainan. Dodo menambah penderitaan tuan rumah lewat golnya di menit ke-49. Meski David Okereke sempat memperkecil kedudukan di menit ke-57, Fiorentina kembali menjauh lewat gol Albert Gudmundsson pada menit ke-70 yang sekaligus mengunci kemenangan 4-1.
|Kategori
|Cremonese
|Fiorentina
|Skor
|1
|4
|Penguasaan Bola
|44%
|56%
|Tembakan (On Target)
|9 (3)
|15 (8)
|Pencetak Gol
|D. Okereke (57')
|F. Parisi (25'), R. Piccoli (32'), Dodo (49'), A. Gudmundsson (70')
Dengan hasil ini, Fiorentina semakin menjauh dari zona degradasi dan merangkak ke papan tengah klasemen sementara Serie A dengan raihan 26 poin, unggul dua poin dari zona degradasi. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Cremonese semakin terbenam di zona merah, tepatnya di peringkat 18 klasemen Serie A, dan harus bekerja ekstra keras di sisa musim untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia.
Cremonese: Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Faye; Vardy, Okereke.
Fiorentina: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Cremonese saat ini menempati peringkat ke-18 klasemen Serie A dengan koleksi 24 poin, hanya terpaut satu angka dari Fiorentina yang berada tepat di atas mereka (peringkat 17).
