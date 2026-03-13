Fiorentina vs Rakow Czestochowa, Penalti Larut Albert Gudmundsson Pastikan Kemenangan La Viola

Para pemain Fiorentina melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Rakow Czestochowa di laga leg pertama 16 besar Liga Konferensi.(X @Conf_League)

FIORENTINA berhasil memetik kemenangan penting dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026. Menghadapi Rakow Czestochowa di Stadion Artemio Franchi, Jumat (13/3/2026) dini hari WIB, La Viola menang dramatis dengan skor 2-1 berkat gol penalti di masa injury time.

Tampil sebagai tuan rumah, Fiorentina sempat dikejutkan oleh gol pembuka Rakow pada menit ke-60. Jonatan Braut Brunes sukses menggetarkan jala gawang Fiorentina yang dikawal Oliver Christensen setelah memanfaatkan assist sundulan dari Patryk Makuch. Skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu.

Respons cepat langsung ditunjukkan anak asuh Paolo Vanoli. Hanya berselang dua menit, tepatnya pada menit ke-62, Cher Ndour menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pemain muda tersebut melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti yang bersarang telak di pojok kanan atas gawang Oliwier Zych.

Pertandingan tampaknya akan berakhir imbang sebelum drama terjadi di masa injury time. Michael Ameyaw dianggap melakukan handball di kotak terlarang saat mencoba memblok umpan silang Dodo. Albert Gudmundsson, yang masuk sebagai pemain pengganti, sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-90+3, sekaligus memastikan kemenangan Fiorentina.

Statistik Pertandingan

Detail Fiorentina Rakow Skor 2 1 Penguasaan Bola 62% 38% Total Tembakan 15 6 Kartu Kuning 3 4

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Fiorentina saat bertandang ke markas Rakow di Polandia pada laga leg kedua pekan depan. La Viola hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke babak perempat final.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.