Genoa vs Udinese, Juergen Ekkelenkamp dan Keinan Davis Pastikan Kemenangan I Friulani

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
UDINESE berhasil memetik kemenangan krusial dalam laga tandang pekan ke-30 Serie A 2025/2026. Bertandang ke Stadio Luigi Ferraris, Sabtu (21/3) dini hari WIB, tim berjuluk I Friulani tersebut sukses menumbangkan tuan rumah Genoa dengan skor meyakinkan 2-0.
Kemenangan ini sekaligus memutus tren positif Genoa asuhan Daniele De Rossi yang sebelumnya mencatatkan dua kemenangan beruntun. Sebaliknya, bagi Udinese, tambahan tiga poin ini menjadi suntikan moral berharga untuk merangkak naik ke papan tengah klasemen sementara.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Genoa sebenarnya tampil sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan. Mengandalkan duet Lorenzo Colombo dan Vitinha di lini depan, Il Grifone berkali-kali merepotkan pertahanan Udinese yang dikawal Christian Kabasele.
Nasib sial menimpa Genoa di babak pertama saat dua peluang emas mereka digagalkan oleh tiang gawang. Ruslan Malinovskyi dan Lorenzo Colombo hampir saja membawa tuan rumah unggul, namun dewi fortuna belum berpihak pada mereka. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.
Di awal babak kedua, ketegangan sempat terjadi saat wasit Giuseppe Collu menunjuk titik putih untuk Genoa setelah bola dianggap mengenai tangan Kabasele. Namun, setelah melakukan tinjauan VAR (On-Field Review), wasit membatalkan penalti tersebut karena posisi tangan sang bek dianggap tidak aktif.
Meski terus ditekan, Udinese justru tampil sangat klinis. Pada menit ke-66, melalui skema serangan balik cepat, Nicolo Zaniolo melepaskan umpan silang akurat ke jantung pertahanan Genoa. Juergen Ekkelenkamp yang berdiri tanpa kawalan berhasil menyambut bola dengan sundulan tajam yang gagal dihalau kiper Justin Bijlow. Skor berubah 1-0 untuk tim tamu.
Genoa mencoba merespons dengan memasukkan tenaga baru, namun pertahanan Udinese tampil sangat solid. Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Genoa justru kembali bobol di masa injury time.
Pada menit ke-90+6, Keinan Davis mengunci kemenangan Udinese lewat aksi individu menawan. Penyerang asal Inggris tersebut memanfaatkan celah di lini pertahanan Genoa yang sudah naik menyerang, sebelum melepaskan tembakan mendatar yang bersarang di pojok gawang. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.
|Statistik
|Genoa
|Udinese
|Penguasaan Bola
|58%
|42%
|Total Tembakan
|14
|6
|Tembakan Tepat Sasaran
|4
|3
|Pelanggaran
|11
|13
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
