Verona vs Genoa, Gol Vitinha dan Leo Ostigard Menangkan Il Grifone

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
GENOA berhasil membawa pulang tiga poin krusial dalam misi menjauh dari zona degradasi setelah menumbangkan tuan rumah Hellas Verona dengan skor 2-0 pada laga pekan ke-29 Serie A yang berlangsung di Stadion Marcantonio Bentegodi, Minggu (15/3/2026).
Kemenangan skuat asuhan Daniele De Rossi ini ditentukan oleh gol pemain pengganti Vitinha di pertengahan babak kedua dan tandukan Leo Ostigard di penghujung laga. Hasil ini membuat posisi Genoa di klasemen sementara melesat ke peringkat 13.
Babak pertama berlangsung dengan tempo yang cenderung lambat. Hellas Verona yang butuh poin untuk keluar dari zona merah mencoba mengambil inisiatif serangan melalui pergerakan Gift Orban, namun koordinasi pertahanan Genoa masih terlalu solid untuk ditembus.
Memasuki babak kedua, Daniele De Rossi melakukan perubahan taktik yang jitu dengan memasukkan Vitinha. Keputusan ini membuahkan hasil instan pada menit ke-61. Vitinha yang menerima bola di area tengah melakukan penetrasi dan melepaskan tembakan jarak jauh yang meluncur deras ke pojok gawang Verona. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu.
Verona berusaha merespons dengan memasukkan Tomas Suslov untuk menambah daya dobrak. Namun, alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Lorenzo Montipò justru kembali bobol pada menit ke-86. Berawal dari skema bola mati, Aarón Martín mengirimkan umpan lambung akurat yang disambut dengan tandukan keras oleh Leo Ostigard.
|Kategori
|Verona
|Genoa
|Skor Akhir
|0
|2
|Penguasaan Bola
|42%
|58%
|Tembakan (On Target)
|9 (2)
|11 (4)
Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Genoa untuk mengamankan posisi mereka di kasta tertinggi sepak bola Italia musim depan. Sebaliknya, kekalahan ini semakin menyulitkan langkah Hellas Verona yang kini tertahan di dasar klasemen Serie A.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
