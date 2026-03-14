Preview Verona vs Genoa: Misi Bangkit Gialloblu di Serie A

Verona vs Genoa(MI/AI)

HELLAS Verona akan menjamu Genoa dalam laga pekan ke-29 Serie A 2025/2026 di Stadio Marcantonio Bentegodi pada Minggu, 15 Maret 2026. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi tuan rumah untuk melanjutkan momentum kebangkitan demi keluar dari jeratan zona degradasi.

Momentum Kebangkitan Gialloblu

Setelah melewati periode gelap tanpa kemenangan dalam 12 pertandingan berturut-turut, Hellas Verona akhirnya meraih tiga poin penting saat mengalahkan Bologna 2-1 pekan lalu. Pelatih interim Paolo Sammarco memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu bangkit dari ketertinggalan.

Kemenangan tersebut sangat berarti bagi Gialloblu yang saat ini masih tertahan di peringkat ke-19 klasemen sementara dengan 18 poin. Tantangan utama Verona adalah memperbaiki performa kandang mereka, mengingat mereka telah kalah dalam lima dari enam laga terakhir di Bentegodi.

Genoa di Bawah Kendali De Rossi

Genoa datang ke Verona dengan modal impresif setelah menumbangkan AS Roma 2-1. Di bawah arahan Daniele De Rossi, Il Grifone tampil lebih pragmatis dan efektif. Saat ini mereka menempati posisi ke-13 dengan 30 poin, unggul cukup jauh dari zona merah.

Meskipun memiliki keunggulan secara kualitas pemain, Genoa memiliki catatan kurang memuaskan saat bermain tandang. Mereka tercatat belum pernah menang dalam enam laga tandang terakhir di Serie A. De Rossi diprediksi akan mengandalkan kreativitas Junior Messias untuk membongkar pertahanan rapat tuan rumah.

Kondisi Skuad dan Absensi

Tuan rumah mendapatkan kabar baik dengan kembalinya bek sayap Pol Lirola yang sudah pulih dari cedera otot. Namun, mereka masih harus kehilangan Armel Bella-Kotchap dan Tobias Slotsager yang masih dibekap cedera. Di lini depan, duet Gift Orban dan Kieron Bowie kemungkinan besar tetap menjadi tumpuan utama.

Di kubu tamu, Genoa harus bermain tanpa gelandang Patrizio Masini yang terkena suspensi kartu. Tommaso Baldanzi juga diragukan tampil karena masalah paha, namun Mikael Ellertsson dikabarkan sudah kembali berlatih dan siap diturunkan sejak menit awal.

Statistik Kunci Keterangan Lokasi Pertandingan Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona Head-to-Head (5 Terakhir) Genoa 3 Menang, Verona 1 Menang, 1 Seri Posisi Klasemen Verona (19th), Genoa (13th) Prediksi Skor Hellas Verona 1-1 Genoa

People Also Ask

Kapan jadwal pertandingan Verona vs Genoa?

Pertandingan akan berlangsung pada Minggu, 15 Maret 2026, pukul 12.30 waktu setempat atau sore hari WIB.

Siapa pencetak gol terbanyak Verona musim ini?

Hingga pekan ke-28, Gift Orban menjadi salah satu andalan di lini depan meskipun produktivitas tim secara keseluruhan masih tergolong rendah.

Bagaimana rekor pertemuan kedua tim?

Dalam sejarah pertemuan di Serie A, Genoa unggul tipis, namun Verona sulit dikalahkan saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Bentegodi.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

