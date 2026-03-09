Headline
Akmal Fauzi
09/3/2026 01:14
Bologna Tumbang di Kandang, Lecce dan Fiorentina Jauhi Zona Merah
Selebrasi pemain Hellas Verona saat laga melawan Bologna, Minggu (8/3)(Akun X @HellasVeronaFC)

KEJUTAN terjadi di pekan ke-28 Liga Italia saat Bologna dipaksa menyerah 1-2 oleh Hellas Verona di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Renato Dall'Ara. Di laga lain, Lecce sukses mengamankan poin penuh demi menjauh dari ancaman degradasi.

Bologna sebenarnya sempat memimpin lebih dulu melalui gol Jonathan Rowe. Namun, Hellas Verona bangkit secara dramatis berkat gol Martin Frese dan Kieron Bowie yang memastikan kemenangan tim tamu.

Kekalahan ini membuat Bologna tertahan di posisi kedelapan klasemen dengan koleksi 39 poin, terpaut 12 angka dari zona empat besar. Meski menang, Hellas Verona masih tertahan di peringkat ke-19 dengan 18 poin.

Lecce Berhasil Keluar dari Zona Degradasi

Pindah ke Stadion Via del Mare, tuan rumah Lecce berhasil menumbangkan Cremonese dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan Lecce dicetak oleh Santiago Pierotti dan Nikola Stulic, sementara Cremonese hanya mampu membalas satu gol melalui Federico Bonazzoli.

Hasil ini sangat krusial bagi Lecce yang kini naik ke peringkat ke-16 dengan 27 poin, unggul tiga angka dari zona bahaya. Sebaliknya, Cremonese harus merosot ke posisi ke-18 dan masuk ke zona degradasi dengan 24 poin.

Fiorentina Berbagi Poin dengan Parma

Sementara itu di Florence, Fiorentina harus puas dengan hasil imbang tanpa gol saat menjamu Parma di Stadion Artemio Franchi. Kendati hanya meraih satu poin, hasil ini cukup untuk membawa La Viola merangkak naik ke posisi 17 dengan 25 poin, sekaligus keluar dari zona degradasi. Di sisi lain, Parma tetap stabil di papan tengah, tepatnya di posisi ke-12 dengan 34 poin.

(Ant/P-4)



Editor : Akmal
