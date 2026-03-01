Cagliari vs Napoli: Gol Cepat Scott McTominay Bawa Partenopei Menang

Para pemain Napoli melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Cagliari di laga Serie A.(X @en_sscnapoli)

NAPOLI berhasil membawa pulang poin penuh dalam lawatan mereka ke markas Cagliari pada lanjutan Serie A 2025/2026, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Gol cepat Scott McTominay menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat di Stadion Unipol Domus tersebut.

Baru dua menit laga berjalan, Napoli sudah berhasil memecah kebuntuan. Berawal dari situasi sepak pojok, Scott McTominay berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Cagliari. Tendangan pertamanya sempat membentur tiang gawang, namun gelandang internasional Skotlandia itu bereaksi cepat untuk menyambar bola rebound menjadi gol.

Kemenangan ini membawa Napoli naik ke posisi kedua klasemen sementara Serie A, menggeser AC Milan yang baru akan bertanding pada Minggu (22/3) dini hari WIB. Sementara itu, Cagliari masih tertahan di peringkat ke-15 dan terancam masuk ke zona degradasi jika gagal bangkit di laga-laga selanjutnya.

Dominasi Napoli dan Perlawanan Cagliari

Sepanjang babak pertama, Napoli, yang diperkuat Kevin De Bruyne di lini tengah, tampil sangat dominan. Tim asuhan Antonio Conte ini mencatatkan penguasaan bola hingga 62%. Beberapa peluang emas didapatkan melalui Matteo Politano dan Rasmus Hojlund, namun penampilan apik kiper Cagliari, Elia Caprile, berhasil mencegah tim tamu mencetak gol tambahan.

Di babak kedua, Cagliari mencoba bermain lebih terbuka. Masuknya beberapa pemain segar membuat serangan tuan rumah lebih hidup. Peluang terbaik Cagliari datang di masa injury time melalui skema serangan balik cepat, namun Leonardo Spinazzola melakukan penyelamatan gemilang dengan menyapu bola tepat di depan garis gawang.

Statistik Pertandingan

Statistik Cagliari Napoli Skor 0 1 Penguasaan Bola 38% 62% Total Tembakan 8 15 Tembakan ke Gawang 2 6 Pelanggaran 12 10

Hingga laga berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Napoli tetap tidak berubah. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Napoli sebelum memasuki jeda internasional pekan depan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.