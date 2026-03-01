Cagliari vs Napoli: Gol Cepat Scott McTominay Bawa Partenopei Menang

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
NAPOLI berhasil membawa pulang poin penuh dalam lawatan mereka ke markas Cagliari pada lanjutan Serie A 2025/2026, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Gol cepat Scott McTominay menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat di Stadion Unipol Domus tersebut.
Baru dua menit laga berjalan, Napoli sudah berhasil memecah kebuntuan. Berawal dari situasi sepak pojok, Scott McTominay berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Cagliari. Tendangan pertamanya sempat membentur tiang gawang, namun gelandang internasional Skotlandia itu bereaksi cepat untuk menyambar bola rebound menjadi gol.
Kemenangan ini membawa Napoli naik ke posisi kedua klasemen sementara Serie A, menggeser AC Milan yang baru akan bertanding pada Minggu (22/3) dini hari WIB. Sementara itu, Cagliari masih tertahan di peringkat ke-15 dan terancam masuk ke zona degradasi jika gagal bangkit di laga-laga selanjutnya.
Sepanjang babak pertama, Napoli, yang diperkuat Kevin De Bruyne di lini tengah, tampil sangat dominan. Tim asuhan Antonio Conte ini mencatatkan penguasaan bola hingga 62%. Beberapa peluang emas didapatkan melalui Matteo Politano dan Rasmus Hojlund, namun penampilan apik kiper Cagliari, Elia Caprile, berhasil mencegah tim tamu mencetak gol tambahan.
Di babak kedua, Cagliari mencoba bermain lebih terbuka. Masuknya beberapa pemain segar membuat serangan tuan rumah lebih hidup. Peluang terbaik Cagliari datang di masa injury time melalui skema serangan balik cepat, namun Leonardo Spinazzola melakukan penyelamatan gemilang dengan menyapu bola tepat di depan garis gawang.
|Statistik
|Cagliari
|Napoli
|Skor
|0
|1
|Penguasaan Bola
|38%
|62%
|Total Tembakan
|8
|15
|Tembakan ke Gawang
|2
|6
|Pelanggaran
|12
|10
Hingga laga berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Napoli tetap tidak berubah. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Napoli sebelum memasuki jeda internasional pekan depan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Napoli bertandang ke markas Cagliari di Unipol Domus. Simak prediksi, head to head, dan susunan pemain Serie A pekan ke-30 tahun 2026.
Pisa sukses menaklukkan Cagliari 3-1 di Serie A 2026 lewat brace Antonio Caracciolo dan gol Stefano Moreo, meski kedua tim bermain dengan 10 orang.
Preview lengkap Pisa vs Cagliari pekan ke-29 Serie A. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Arena Garibaldi.
Como 1907 sukses meraih kemenangan krusial 2-1 atas Cagliari berkat gol Martin Baturina dan lesatan spektakuler Lucas Da Cunha.
Prediksi Cagliari vs Como di Serie A 2026. Cek kondisi skuad asuhan Cesc Fabregas, berita cedera Cagliari, dan statistik kunci di Unipol Domus.
Napoli bertandang ke markas Cagliari di Unipol Domus. Simak prediksi, head to head, dan susunan pemain Serie A pekan ke-30 tahun 2026.
Matteo Politano akhirnya mencetak gol setelah 43 laga saat Napoli menumbangkan Lecce 2-1. Kevin De Bruyne dan Scott McTominay berperan krusial di Stadio Maradona.
Napoli menjamu Lecce di Serie A 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci. Napoli bidik kemenangan untuk terus buru scudetto.
Napoli sukses menumbangkan Torino 2-1 di Stadio Diego Armando Maradona. Kemenangan ini membawa tim asuhan Luciano Spalletti naik ke posisi tiga klasemen Serie A.
Preview Napoli vs Torino di Serie A 2026. Analisis peluang Napoli amankan posisi 3 besar dan misi balas dendam Antonio Conte terhadap Il Toro.
