Preview Napoli vs Lecce: Misi Bertolak Belakang Raksasa dan Kurcaci

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Napoli akan menjamu Lecce dalam lanjutan pekan ke-29 Serie A di Stadio Diego Armando Maradona pada Sabtu (14/3) pukul 21.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi skuad asuhan Antonio Conte untuk terus menjaga posisi di zona Liga Champions.
Napoli saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 56 poin. Performa impresif Khvicha Kvaratskhelia dan solidnya lini tengah yang dikomandoi Stanislav Lobotka menjadi kunci ganasnya Napoli musim ini.
Kondisi tim Napoli juga terbilang cukup lengkap. Hanya Mathias Olivera yang dilaporkan masih dalam tahap pemulihan cedera ringan, sementara pilar utama lainnya siap tempur untuk mengamankan tiga poin penuh.
Di sisi lain, Lecce sedang dalam kondisi kritis. Terjebak di peringkat 16 klasemen, setiap poin sangat berarti bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia. Namun, menghadapi Napoli di kandangnya bukanlah tugas mudah bagi Luca Gotti dan anak asuhnya.
|Statistik
|Napoli
|Lecce
|Posisi
|3
|16
|Gol Dicetak
|43
|20
|Kebobolan
|29
|37
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic.
Napoli memiliki keunggulan di segala lini. Dengan dukungan penuh publik Naples, mereka kemungkinan besar akan langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Kreativitas lini tengah Napoli akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan berlapis yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh Lecce. Jika Napoli mampu mencetak gol cepat, laga ini bisa berakhir dengan skor telak.
(E-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved