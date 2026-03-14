Preview Napoli vs Lecce: Misi Bertolak Belakang Raksasa dan Kurcaci

Napoli akan menjamu Lecce dalam lanjutan pekan ke-29 Serie A di Stadio Diego Armando Maradona pada Sabtu (14/3) pukul 21.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi skuad asuhan Antonio Conte untuk terus menjaga posisi di zona Liga Champions.

Dominasi Tuan Rumah di Maradona

Napoli saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 56 poin. Performa impresif Khvicha Kvaratskhelia dan solidnya lini tengah yang dikomandoi Stanislav Lobotka menjadi kunci ganasnya Napoli musim ini.

Kondisi tim Napoli juga terbilang cukup lengkap. Hanya Mathias Olivera yang dilaporkan masih dalam tahap pemulihan cedera ringan, sementara pilar utama lainnya siap tempur untuk mengamankan tiga poin penuh.

Info Pertandingan Stadion: Diego Armando Maradona, Naples

Diego Armando Maradona, Naples Waktu: Sabtu, 14 Maret 2026 | 21.00 WIB

Sabtu, 14 Maret 2026 | 21.00 WIB Wasit: Daniele Doveri

Lecce Berjuang Keluar dari Zona Merah

Di sisi lain, Lecce sedang dalam kondisi kritis. Terjebak di peringkat 16 klasemen, setiap poin sangat berarti bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia. Namun, menghadapi Napoli di kandangnya bukanlah tugas mudah bagi Luca Gotti dan anak asuhnya.

Statistik Perbandingan

Statistik Napoli Lecce Posisi 3 16 Gol Dicetak 43 20 Kebobolan 29 37

Prediksi Susunan Pemain Napoli vs Lecce

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic.

Napoli memiliki keunggulan di segala lini. Dengan dukungan penuh publik Naples, mereka kemungkinan besar akan langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Kreativitas lini tengah Napoli akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan berlapis yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh Lecce. Jika Napoli mampu mencetak gol cepat, laga ini bisa berakhir dengan skor telak.

