Tekuk Cagliari, Antonio Conte: Napoli Kini Beri Tekanan di Papan Atas

PELATIH Napoli, Antonio Conte, menyambut positif kemenangan tipis 1-0 atas Cagliari dalam lanjutan Serie A, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Gol cepat Scott McTominay tidak hanya mengamankan tiga poin, tetapi juga mempertegas posisi Napoli di persaingan perebutan gelar juara.
Laga baru berjalan dua menit saat McTominay, yang baru kembali menjadi starter pascacedera tendon, berhasil memanfaatkan bola liar di depan gawang Elia Caprile. Keunggulan satu gol tersebut bertahan hingga peluit panjang meski Napoli harus bekerja keras meredam perlawanan sengit Cagliari di menit-menit akhir.
Conte menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan pesan penting bagi para pesaing di klasemen. Tambahan poin penuh ini membuat Napoli naik ke peringkat kedua, unggul dua poin atas AC Milan dan memangkas jarak menjadi enam poin dari pemuncak klasemen, Inter Milan.
“Hari ini, kami memberi sedikit tekanan kepada tim-tim di atas. Tambahan tiga poin membuat kami semakin dekat dengan zona Liga Champions,” ujar Conte seusai pertandingan.
Selain hasil positif, Napoli juga mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya pilar-pilar utama. Scott McTominay dan Kevin De Bruyne yang baru pulih dari cedera panjang kini siap kembali memperkuat kedalaman skuat Partenopei.
Bagi Conte, kembalinya para pemain bintang ini adalah modal besar, meski ia tetap menekankan aspek kebugaran sebagai prioritas utama.
“Memiliki pemain yang kembali tentu penting, tetapi yang utama adalah kondisi mereka harus benar-benar siap,” tegas pelatih yang pernah menukangi Inter Milan tersebut.
Kemenangan ini memastikan Napoli tetap berada di jalur yang tepat dalam menjaga tekanan terhadap tim-tim papan atas Serie A sekaligus mengamankan posisi mereka di zona kompetisi Eropa. (Z-1)
