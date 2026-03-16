Pisa vs Cagliari, Brace Antonio Caracciolo Pastikan Kemenangan I Torri

Pemain Pisa Antonio Caracciolo(X @SerieA_EN)

PISA SC berhasil mengamankan tiga poin krusial dalam lanjutan kompetisi Serie A musim 2025/2026 setelah menumbangkan Cagliari dengan skor meyakinkan 3-1. Pertandingan yang berlangsung di Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani pada Minggu (15/3/2026) ini diwarnai dengan hujan kartu merah yang memaksa kedua tim mengakhiri laga dengan 10 pemain.

Dominasi Awal dan Kartu Merah Durosinmi

Tuan rumah langsung menggebrak sejak peluit pertama dibunyikan. Baru memasuki menit ke-9, Stefano Moreo berhasil membawa Pisa unggul melalui eksekusi penalti yang tenang setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Keunggulan ini membuat publik Pisa bergemuruh, namun tensi pertandingan meninggi di pertengahan babak pertama.

Pada menit ke-37, Pisa harus menerima kenyataan pahit setelah penyerang mereka, Rafiu Durosinmi, diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Durosinmi diusir keluar lapangan setelah terlibat insiden fisik (menendang) Yerry Mina dalam situasi tanpa bola. Meski kalah jumlah pemain, Pisa mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum.

Brace Kilat Antonio Caracciolo

Memasuki babak kedua, alih-alih tertekan, Pisa justru tampil lebih klinis di bawah arahan pelatih Oscar Hiljemark. Sang kapten, Antonio Caracciolo, menjadi bintang lapangan dengan mencetak dua gol dalam waktu singkat. Gol pertama Caracciolo lahir pada menit ke-52, disusul gol keduanya hanya dua menit berselang pada menit ke-54 yang memperlebar jarak menjadi 3-0.

Cagliari mencoba merespons ketertinggalan tersebut. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-67 melalui gol Leonardo Pavoletti. Penyerang tersebut berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-1 lewat tendangan akrobatik setelah memanfaatkan sundulan Alberto Dossena.

Kartu Merah Adam Obert Tutup Perlawanan Cagliari

Harapan Cagliari untuk mengejar ketertinggalan semakin menipis setelah Adam Obert menerima kartu kuning kedua pada menit ke-81. Pelanggaran yang dilakukannya membuat wasit tak ragu mengusir bek tersebut dari lapangan. Dengan kondisi sama-sama 10 pemain, Pisa tampil lebih disiplin di sisa waktu pertandingan.

Hingga peluit panjang ditiupkan, skor 3-1 tetap bertahan untuk kemenangan Pisa. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Pisa musim ini sekaligus suntikan moral berharga untuk keluar dari zona degradasi.

Kemenangan ini membuat Pisa menduduki peringkat 19 klasemen Serie A dengan raihan 18 poin, terpaut tujuh poin dari zona aman.

Adapun Cagliari berada di peringkat 15 klasemen Serie A dengan torehan 30 poin.

Statistik Pertandingan Pisa vs Cagliari Stadion Arena Garibaldi, Pisa Skor Akhir 3 - 1 Pencetak Gol Pisa S. Moreo (9' P), A. Caracciolo (52', 54') Pencetak Gol Cagliari L. Pavoletti (67') Kartu Merah R. Durosinmi (Pisa), A. Obert (Cagliari) Penguasaan Bola 29% - 71%

