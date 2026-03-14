Preview Pisa vs Cagliari: Misi Mustahil Tuan Rumah di Serie A 2026

Pisa vs Cagliari(MI/AI)

PERTANDINGAN pekan ke-29 Serie A 2025/2026 akan mempertemukan sang juru kunci, Pisa, menjamu Cagliari di Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani pada Minggu (15/3/2026). Laga ini menjadi pertaruhan hidup-mati bagi tuan rumah yang kian terdesak di dasar klasemen.

Kondisi Terkini Pisa dan Cagliari

Pisa berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Hingga pekan ke-28, mereka baru mengoleksi satu kemenangan sepanjang musim. Kedatangan pelatih Oscar Hiljemark pada Februari lalu belum memberikan dampak instan. Nerazzurri tercatat belum pernah menang lagi sejak November 2025 dan baru saja dihajar Juventus 4-0 pekan lalu.

Di sisi lain, Cagliari asuhan Fabio Pisacane juga sedang tidak dalam performa terbaik. Mereka gagal menang dalam lima laga terakhir. Namun, posisi Isolani jauh lebih aman di peringkat ke-14 dengan keunggulan enam poin dari zona merah. Masalah utama Cagliari adalah badai cedera yang menimpa pilar penting seperti Andrea Belotti dan absennya Sebastiano Esposito karena suspensi.

Prediksi Susunan Pemain

Pisa (3-5-2): Nícolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Léris, Aebischer, Marin, Højholt, Angori; Moreo, Durosinmi.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Zappa; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Kiliçsoy.



Lokasi: Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, Pisa.

Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, Pisa. Waktu: Minggu, 15 Maret 2026, pukul 21.00 WIB.

Minggu, 15 Maret 2026, pukul 21.00 WIB. Head-to-Head: Pisa belum pernah kalah di kandang saat menjamu Cagliari di Serie A (1 menang, 2 imbang).

Statistik Buruk: Pisa gagal mencetak gol dalam 10 dari 14 laga kandang mereka musim ini. Data & Fakta Pertandingan

Statistik (Serie A 25/26) Pisa Cagliari Peringkat 20 14 Poin 15 30 Rata-rata Gol 0.7 1.1

Prediksi Skor

Meskipun Pisa sangat membutuhkan poin, ketajaman lini serang mereka menjadi kendala besar. Sebaliknya, Cagliari yang pincang kemungkinan akan bermain lebih defensif. Skor imbang 0-0 atau kemenangan tipis 1-0 untuk salah satu tim menjadi hasil yang paling realistis.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

