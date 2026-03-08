Cagliari vs Como: Como Tekuk Cagliari 2-1, Gol Indah Da Cunha Amankan Zona Liga Champions

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
COMO 1907 terus melanjutkan tren positif mereka dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions. Bertandang ke markas Cagliari, tim asuhan Cesc Fabregas ini sukses mengamankan kemenangan tipis 2-1 berkat gol Martin Baturina dan tendangan spektakuler Lucas Da Cunha.
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi I Lariani yang baru saja meraih hasil impresif di liga domestik dan menahan imbang Inter Milan di semifinal Coppa Italia tengah pekan lalu. Meski sempat mendapatkan perlawanan sengit dari tuan rumah, efektivitas serangan menjadi kunci keberhasilan Como membawa pulang tiga poin.
Como langsung menggebrak lewat peluang pertama mereka. Berawal dari keberhasilan memenangkan perebutan bola di lini tengah, Lucas Da Cunha mengirimkan umpan matang yang diselesaikan dengan sempurna oleh Martin Baturina dari jarak dekat. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.
Cagliari yang tampil tanpa sejumlah pilar utama akibat badai cedera, termasuk absennya Andrea Belotti dan Yerry Mina, berusaha membalas. Peluang emas sempat didapatkan Ibrahim Sulemana lewat umpan Marco Palestra, namun sepakannya gagal menemui sasaran.
Nasib sial menimpa Como saat harus kehilangan Maxi Perrone yang mengalami cedera paha. Posisinya digantikan oleh Mergim Vojvoda, yang memaksa Baturina sedikit turun ke lini tengah untuk menjaga kedalaman.
Upaya Cagliari akhirnya membuahkan hasil sebelum jeda. Marco Palestra yang tampil impresif di sisi kanan melepaskan umpan silang yang disambar dengan sundulan menyelam oleh Sebastiano Esposito. Skor berubah menjadi imbang 1-1.
Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih alot. Lini pertahanan Cagliari sempat bekerja keras membendung gempuran Alvaro Morata dan Nico Paz. Namun, kebuntuan akhirnya pecah lewat aksi individu brilian Lucas Da Cunha.
Menerima bola sekitar 20 meter dari gawang, Da Cunha melepaskan tendangan melengkung menggunakan sisi luar kaki kirinya. Bola meluncur deras ke pojok atas gawang tanpa mampu dijangkau kiper lawan. Gol indah ini kembali membawa Como unggul 2-1.
Di sisa waktu, Cagliari terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Kiper Jean Butez melakukan penyelamatan krusial saat menepis tendangan Michel Adopo di menit-menit akhir. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan untuk kemenangan Como.
Hasil ini memperkokoh posisi Como di papan atas klasemen Serie A sekaligus memperbesar peluang mereka untuk berlaga di kompetisi kasta tertinggi Eropa musim depan. (Football-Italia/Z-2)
Como dan Inter Milan bermain imbang tanpa gol dalam leg pertama semifinal Coppa Italia. Skuad Cesc Fabregas tampil dominan namun gagal mengonversi peluang.
Simak preview lengkap Como vs Inter Milan di semifinal Coppa Italia 2026. Analisis taktik, statistik H2H, dan prediksi susunan pemain tersedia di sini.
Drama terjadi di laga Como vs Bologna. Gol spektakuler Martin Baturina di masa injury time menyelamatkan Como setelah Niccolò Cambiaghi mencetak gol dan dikartu merah.
Como gagal meraih kemenangan perdana musim ini setelah Genoa mencetak gol telat lewat Caleb Ekuban.
Como 1907, tim yang baru kembali mencicipi persaingan di level teratas Italia pada musim 2024/2025, langsung membuat gebrakan besar.
Meski Jay Idzes tampil solid saat tampil sebagai starter, Sassuolo harus pulang dengan tangan hampa dari Stadion Olimpico usai kalah 2-1 dari Lazio di laga Serie A.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Kekalahan dari Genoa membuat posisi AS Roma tertahan di urutan kelima klasemen Serie A dengan koleksi 51 poin.
AC Milan kini berhasil memangkas jarak menjadi tujuh poin dengan Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Serie A.
Preview lengkap AC Milan vs Inter Milan 8 Maret 2026. Analisis taktik, prediksi skor, susunan pemain, dan update cedera Lautaro Martinez.
Preview Genoa vs AS Roma di Serie A 2025/2026. Daniele De Rossi menghadapi mantan klubnya saat Genoa berjuang menjauh dari degradasi, sementara Roma memburu posisi empat besar Liga Champions.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved