Cagliari vs Como: Como Tekuk Cagliari 2-1, Gol Indah Da Cunha Amankan Zona Liga Champions

COMO 1907 terus melanjutkan tren positif mereka dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions. Bertandang ke markas Cagliari, tim asuhan Cesc Fabregas ini sukses mengamankan kemenangan tipis 2-1 berkat gol Martin Baturina dan tendangan spektakuler Lucas Da Cunha.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi I Lariani yang baru saja meraih hasil impresif di liga domestik dan menahan imbang Inter Milan di semifinal Coppa Italia tengah pekan lalu. Meski sempat mendapatkan perlawanan sengit dari tuan rumah, efektivitas serangan menjadi kunci keberhasilan Como membawa pulang tiga poin.

Jalannya Pertandingan

Como langsung menggebrak lewat peluang pertama mereka. Berawal dari keberhasilan memenangkan perebutan bola di lini tengah, Lucas Da Cunha mengirimkan umpan matang yang diselesaikan dengan sempurna oleh Martin Baturina dari jarak dekat. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Cagliari yang tampil tanpa sejumlah pilar utama akibat badai cedera, termasuk absennya Andrea Belotti dan Yerry Mina, berusaha membalas. Peluang emas sempat didapatkan Ibrahim Sulemana lewat umpan Marco Palestra, namun sepakannya gagal menemui sasaran.

Nasib sial menimpa Como saat harus kehilangan Maxi Perrone yang mengalami cedera paha. Posisinya digantikan oleh Mergim Vojvoda, yang memaksa Baturina sedikit turun ke lini tengah untuk menjaga kedalaman.

Upaya Cagliari akhirnya membuahkan hasil sebelum jeda. Marco Palestra yang tampil impresif di sisi kanan melepaskan umpan silang yang disambar dengan sundulan menyelam oleh Sebastiano Esposito. Skor berubah menjadi imbang 1-1.

Gol Spektakuler Lucas Da Cunha

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih alot. Lini pertahanan Cagliari sempat bekerja keras membendung gempuran Alvaro Morata dan Nico Paz. Namun, kebuntuan akhirnya pecah lewat aksi individu brilian Lucas Da Cunha.

Menerima bola sekitar 20 meter dari gawang, Da Cunha melepaskan tendangan melengkung menggunakan sisi luar kaki kirinya. Bola meluncur deras ke pojok atas gawang tanpa mampu dijangkau kiper lawan. Gol indah ini kembali membawa Como unggul 2-1.

Di sisa waktu, Cagliari terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Kiper Jean Butez melakukan penyelamatan krusial saat menepis tendangan Michel Adopo di menit-menit akhir. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan untuk kemenangan Como.

Hasil ini memperkokoh posisi Como di papan atas klasemen Serie A sekaligus memperbesar peluang mereka untuk berlaga di kompetisi kasta tertinggi Eropa musim depan. (Football-Italia/Z-2)