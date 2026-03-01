Napoli vs Lecce 2-1: Akhir Puasa Gol Matteo Politano dan Kembalinya De Bruyne

Matteo Politano akhirnya mencetak gol setelah 43 laga saat Napoli menumbangkan Lecce 2-1. Kevin De Bruyne dan Scott McTominay berperan krusial di Stadio Maradona.(Napoli)

NAPOLI sukses melanjutkan tren positif mereka dengan meraih kemenangan tipis 2-1 atas Lecce di Stadio Maradona. Laga ini menjadi momen emosional bagi Matteo Politano yang akhirnya memutus kutukan tanpa gol selama hampir setahun, sekaligus menandai kembalinya dua pilar penting, Kevin De Bruyne dan Scott McTominay, dari cedera.

Meski datang dengan kepercayaan diri usai kemenangan beruntun atas Verona dan Torino, skuad asuhan Antonio Conte justru dikejutkan oleh awal laga yang agresif dari tim tamu.

Kejutan Cepat Lecce

Lecce hanya butuh waktu 2 menit 20 detik untuk membungkam publik tuan rumah. Berawal dari sepak pojok Antonino Gallo, Jamil Siebert yang berdiri bebas di tiang jauh berhasil menyambut bola dengan sundulan dari jarak enam yard untuk membawa Lecce unggul 1-0.

Napoli nyaris kebobolan gol identik tak lama kemudian lewat skema yang sama, namun sundulan Tiago Gabriel masih melambung tipis. Tuan rumah mencoba membalas melalui Billy Gilmour dan Rasmus Hojlund, tetapi pertahanan disiplin Lecce serta aksi heroik Antonino Gallo di lini belakang membuat babak pertama ditutup dengan keunggulan tim tamu.

Pergantian Jenius Antonio Conte

Memasuki babak kedua, Antonio Conte langsung memainkan "senjata berat" dengan memasukkan Kevin De Bruyne dan Scott McTominay. Keputusan ini membuahkan hasil instan hanya dalam waktu 60 detik setelah babak kedua dimulai.

Umpan terobosan cerdas dari Billy Gilmour membebaskan Politano di sisi kanan. Pemain sayap tersebut kemudian melepaskan umpan tarik yang diselesaikan dengan sempurna oleh Rasmus Hojlund dari jarak dekat untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Tekanan Napoli kian tak terbendung berkat kreativitas De Bruyne. Pada pertengahan babak kedua, Partenopei akhirnya membalikkan keadaan. Berawal dari sepak pojok De Bruyne yang sempat terdefleksi ke tiang jauh, Matteo Politano menyambut bola dengan tendangan voli presisi yang menggetarkan jala gawang Wladimiro Falcone.

Gol ini sangat berarti bagi Politano, mengingat ia telah melewati 43 pertandingan kompetitif tanpa mencetak gol sebelum laga ini.

Penutup yang Menegangkan

Di sisa laga, Stadio Maradona sempat diliputi keheningan saat pemain Lecce, Lameck Banda, mengalami sesak napas setelah benturan. Ia terpaksa ditandu keluar lapangan. Karena Lecce sudah menghabiskan kuota pergantian pemain, mereka harus bermain dengan 10 orang di masa injury time.

Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kemenangan ini memperkokoh posisi Napoli di papan atas klasemen, sementara Lecce tetap berjuang menjauh dari zona degradasi. Kembalinya De Bruyne dan McTominay memberikan sinyal positif bagi ambisi Conte musim ini. (Football-Italia/Z-2)