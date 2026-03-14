Borussia Moenchengladbach vs St Pauli: Gladbach Menang, Kevin Diks Solid

Kevin Diks melakukan selebrasi.(Instagram/KevinDiks2)

Borussia Moenchengladbach sukses meraih kemenangan krusial dalam lanjutan Bundesliga pekan ke-26 dengan mengalahkan St. Pauli. Laga Borussia Moenchengladbach vs St Pauli yang digelar di Borussia-Park, Jumat (13/3) berakhir dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Kevin Stöger dan Franck Honorat.

Kemenangan ini membawa skuad asuhan Eugen Polanski menjauh dari zona bahaya dan kini mengoleksi 28 poin di papan tengah klasemen. Sebaliknya, kekalahan ini membuat St. Pauli semakin tertekan di zona playoff degradasi.

Sorotan Pemain: Kevin Diks tampil penuh selama 90 menit dan menjadi pemain dengan rating tertinggi di lini pertahanan Gladbach. Ia mencatatkan 4 sapuan dan memenangkan 3 duel udara, memberikan rasa aman bagi kiper Moritz Nicolas yang mencatatkan clean sheet.

Jalannya Pertandingan

Laga dimulai dengan tempo sedang, namun Gladbach tampil lebih efektif dalam menyerang. Pada menit ke-35, Kevin Stöger memecah kebuntuan lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang tidak mampu dijangkau kiper Nikola Vasilj. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, St. Pauli mencoba mengambil alih penguasaan bola. Namun, justru Gladbach yang berhasil menambah keunggulan di menit ke-62. Melalui skema serangan balik, Joe Scally merangsek ke kotak penalti dan melepaskan umpan tarik yang diselesaikan dengan dingin oleh Franck Honorat.

Statistik Kunci

Kategori Gladbach St. Pauli Skor Akhir 2 0 Penguasaan Bola 48% 52% Tembakan ke Gawang 3 1

Hasil ini menjadi modal berharga bagi Gladbach untuk menatap laga berikutnya. Bagi Kevin Diks, performa solid ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu bek terbaik di Bundesliga musim ini sekaligus memberikan sinyal positif bagi Timnas Indonesia. (E-3)