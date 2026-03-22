Cologne vs Borussia Moenchengladbach, Hujan Gol dan Kartu Merah Warnai Edisi Ke-100 Derby Rhine

Laga Bundesliga antara Cologne dan Borussia Moenchengladbach

EDISI ke-100 Derby Rhine antara Cologne dan Borussia Mönchengladbach pada pekan ke-27 Bundesliga, Sabtu (22/3), benar-benar menjawab ekspektasi. Drama enam gol menghiasi papan skor dalam laga yang berakhir imbang 3-3, lengkap dengan gol spektakuler dan kartu merah di menit-menit akhir.

Awal Laga yang Meledak

Pertandingan baru berjalan 30 detik saat Jens Castrop mengejutkan publik tuan rumah. Memanfaatkan umpan Franck Honorat, Castrop membawa Gladbach unggul cepat setelah menaklukkan kiper Marvin Schwäbe.

Namun, kegembiraan tim tamu hanya bertahan tiga menit. Cologne merespons melalui gol Saïd El Mala di menit ke-4, sebelum akhirnya membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-7 lewat sontekan Ragnar Ache.

Gladbach yang tidak tinggal diam berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-20 melalui Philipp Sander. Skor 2-2 menutup babak pertama yang berjalan dengan intensitas luar biasa tinggi.

Sihir Jens Castrop dan Antiklimaks Eric Martel

Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan sedikit lebih berhati-hati. Namun, Jens Castrop kembali menjadi bintang.

Pada menit ke-60, Castrop melepaskan tembakan melengkung yang menukik tajam ke pojok gawang, sebuah gol dengan probabilitas keberhasilan hanya 2,6%, untuk membawa Gladbach kembali memimpin 3-2.

Harapan Cologne baru muncul kembali di penghujung laga. Eric Martel menjadi pahlawan bagi tuan rumah setelah tandukannya memanfaatkan sepak pojok Florian Kainz di menit ke-84 mengubah skor menjadi 3-3.

Naas bagi Martel, euforianya berakhir prematur. Hanya dua menit berselang setelah mencetak gol, ia menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Joe Scally.

Meski harus bermain dengan sepuluh pemain di sisa waktu, Cologne berhasil mempertahankan skor imbang hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin dalam laga bersejarah bagi rivalitas kedua klub tersebut.

Hasil imbang ini membuat Borussia Moenchengladbach menduduki peringkat 12 klasemen Bundesliga dengan raihan 29 poin.

Adapun Cologne berada di posisi 15 dengan torehan 26 poin, hanya unggul dua poin dari posisi playoff degradasi. (Z-1)