Luis Diaz Dijadwalkan Jalani Tes Medis di Bayern Muenchen pada Hari Ini

Penyerang Liverpool Luis Diaz(AFP/PETER POWELL )

PENYERANG Liverpool Luis Diaz dilaporkan akan segera menjalani tes medis dan tanda tangan kontrak bersama klub barunya Bayern Muenchen, hari ini, Senin (28/7), setelah kedua klub mencapai kesepakatan pada Minggu (27/7).

"Luis Diaz akan bepergian pada hari Senin untuk menjalani pemeriksaan medis dan tanda tangan di Bayern," cicit jurnalis Fabrizio Romano, dikutip dari akun resmi X miliknya, Senin (28/7).

Kedua klub menemui kata sepakat pada angka 75 juta Euro atau sekitar Rp1,43 triliun, dengan kontrak empat tahun. Di Bayern, Diaz akan menggantikan Leroy Sane yang hengkang ke Galatasaray.

Selama di Liverpool, sejak pertengahan musim 2021/2022, Diaz telah tampil 148 kali di semua kompetisi, dengan mencetak 41 gol dan 23 assists saat ia memenangkan lima trofi domestik, termasuk Liga Primer Inggris.

Ia akan menjadi rekrutan ketiga tim asuhan Vincent Kompany itu pada bursa transfer musim panas ini setelah Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen dan Tom Bischof dari TSG Hoffenheim.

"FC Bayern mencapai kesepakatan penuh untuk merekrut Luis Diaz dari Liverpool, here we go! Paket 75 juta euro telah disetujui," ungkap Romano.

"Lucho ingin pergi, Liverpool menyetujui persyaratannya dan Diaz kini akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Bayern," tambah dia.

Penyerang sayap 27 tahun asal Kolombia itu telah melewatkan laga tur pramusim Liverpool ketika menghadapi AC Milan di Stadion Kai Tak, Hong Kong, Sabtu (26/7).

Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi ketidakhadiran Diaz dalam daftar susunan pemain pertandingan bukan karena cedera, melainkan karena spekulasi rumor transfer yang mengaitkannya akhir-akhir ini.

Jurnalis The Times Paul Joyce melaporkan Diaz masih ikut rombongan tim saat tiba di Jepang untuk melanjutkan tur pramusim di Asia, namun kesepakatan transfer ini membuat Diaz diizinkan pergi meninggalkan tur guna merampungkan masa depannya bersama Bayern.

"Diaz telah diberi izin untuk meninggalkan tur setelah kesepakatan dengan Bayern tercapai. Dua upaya untuk menyepakati kontrak baru gagal karena adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran," tulis Joyce dalam akun X resminya.

Sementara itu, keluarnya Diaz dikabarkan membuka pintu Liverpool memberikan tawaran resmi mereka kepada Newcastle United untuk Alexander Isak.

Pelatih Newcastle Eddie Howe sudah mengonfirmasi bahwa striker asal Swedia itu tak akan bergabung pada laga tur pramusim mereka selanjutnya, saat berkunjung ke Korea Selatan guna menghadapi K-League XI di Stadion Suwon World Cup pada Rabu (30/7). (Ant/Z-1)