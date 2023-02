Laga Liverpool vs Crystal Palace Berakhir Tanpa Gol

PERTANDINGAN antara Liverpool melawan Crystal Palace berakhir imbang tanpa adanya gol. Liverpool pun hanya mampu memetik satu poin dalam pertandingan pekan ke-25 Liga Primer Inggris yang berlangsung di Selhurst Park Stadium, Minggu (26/2) dini hari.

The Reds mendominasi penguasaan bola dan mencatatkan 12 peluang, tetapi hanya empat yang on target. Sedangkan Crystal Palace hanya menciptakan enam percobaan dan tidak ada satupun yang on target.

Hasil ini membuat Liverpool tidak beranjak dari peringkat ketujuh klasemen sementara dengan 36 poin. Sementara itu Palace berada di urutan ke-12 dengan perolehan 27 poin.

Kedua tim tampil terbuka dan bergantian menyerang pertahanan lawan masing-masing. Namun, peluang berbahaya pertama diciptakan Liverpool pada menit ke-17.

Diogo Jota melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, tetapi masih bisa ditangkap kiper Vicente Guita. Jota kembali mengancam pada menit ke-21. Sayang, sundulannya dari jarak dekat di sisi kiri masih membentur tiang gawang Guaita.

Crystal Palace juga beberapa kali mengancam gawang Liverpool, termasuk pada menit ke-42 lewat tembakan Jean-Philippe Mateta yang masih menerpa menerpa mistar.

Tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Selepas jeda istirahat, Liverpool menaikkan intensitas serangan mereka. Mohamed Salah hampir saja membuka keunggulan lewat tendangannya pada menit ke-49. Sayangnya mistar gawang masih menyelamatkan Crystal Palace dari kebobolan.

Crystal Palace hanya bermain bertahan dan fokus untuk mengamankan gawang mereka dari serangan Liverpool.

Tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim hingga pertandingan selesai. Skor berakhir imbang 0-0.(Ant/OL-5)