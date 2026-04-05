Prabowo Kecam Tindakan Keji yang Gugurkan 3 Prajurit TNI di Libanon

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengecam insiden yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit terbaik TNI saat menjalankan misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lbanon. Ungkapan duka mendalam dan penghormatan terakhir disampaikan langsung oleh Presiden saat menjemput jenazah para patriot bangsa di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4) petang.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Presiden menegaskan bahwa pengorbanan para prajurit dalam menjaga perdamaian dunia tidak akan pernah dilupakan oleh negara.
"Kami, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa," ujar Prabowo dalam unggahan @prabowo, Sabtu (4/4) malam.
Penghormatan Militer dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa
Ketiga prajurit yang gugur dalam tugas mulia tersebut adalah:
Sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas dedikasi mereka, pemerintah memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada ketiga almarhum. Dalam prosesi persemayaman yang berlangsung khidmat, ketiga peti jenazah berbalut bendera Merah Putih disandingkan dengan foto diri berlatar logo PBB, dikawal ketat oleh pasukan militer.
Presiden Prabowo tampak memberikan penghormatan terakhir secara langsung di depan peti jenazah dan menemui para ahli waris—istri dari ketiga prajurit—untuk menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya.
Komitmen Menjaga Perdamaian Dunia
Selain memberikan penghormatan, Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang menolak segala bentuk tindakan yang merusak perdamaian dan mengancam nyawa personel penjaga perdamaian internasional.
"Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapa pun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa," tegasnya.
Presiden juga memastikan bahwa negara akan senantiasa hadir untuk menjaga kehormatan para prajurit serta memastikan jasa mereka tetap abadi dalam sejarah perjuangan bangsa.
(Ant/P-4)
Teddy Indra Wijaya dinilai sebagai perwira muda dengan kepemimpinan menjanjikan. Hendropriyono menyoroti integritas, kerendahan hati, dan kapasitasnya.
Presiden Prabowo Subianto mencium kepala anak prajurit TNI yang gugur di Libanon saat prosesi takziah di Bandara Soekarno-Hatta. Simak momen haru penghormatan terakhir
PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri acara penghormatan terakhir pada tiga prajurit perdamaian RI yang gugur di Lebanon. Upacara digelar di gedung VVIP terminal 3 Bandara Soekarno Hatta
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertakziah serta memberi penghormatan terakhir untuk tiga anggota TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama UNIFIL di Libanon.
Tiga jenazah prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB atau UNIFIL di Libanon telah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Banten Sabtu (4/4). Presiden Prabowo dikabarkan pimpin
Mengenal sosok Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di mata keluarga. Dikenal saleh, rendah hati, dan gemar bermain musik sebelum mengabdi di Akademi Militer.
TIGA jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian bersama pasukan PBB UNIFIL disambut oleh isak tangis keluarga saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta,
PERSIAPAN pemakaman prajurit penjaga perdamaian UNIFIL yang gugur di Libanon, Sertu Muhammad Nur Ichwan, telah mencapai kesiapan penuh.
Pemerintah memberikan santuan bagi keluarga prajurit TNI yang gugur di Libanon.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) aktif mendorong Dewan Keamanan PBB melakukan investigasi terkait gugurnya tiga prajurit TNI di Libanon
