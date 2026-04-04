Momen Haru Presiden Prabowo Cium Bayi Prajurit TNI yang Gugur di Libanon

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
SUASANA haru menyelimuti Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (4/4) petang. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung untuk menyampaikan belasungkawa mendalam dalam prosesi takziah tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB di Libanon.
Salah satu momen yang menyita perhatian adalah saat Presiden Prabowo menghampiri keluarga Sersan Kepala (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan. Berdasarkan siaran Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, tampak istri almarhum duduk sambil menggendong bayinya yang terus menangis di tengah suasana duka.
Melihat hal tersebut, Presiden Prabowo spontan mengusap kepala bayi itu sebelum kemudian menciumnya. Sambil memberikan penguatan, Presiden juga berbincang hangat dengan istri dan ibu dari prajurit yang telah mendahului tersebut.
Didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden secara bergantian menghampiri keluarga dari ketiga prajurit yang gugur. Selain keluarga Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan, Presiden juga menemui keluarga Kopral Dua (Anumerta) Farizal Rhomadhon dan Mayor Inf. (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar.
Isak tangis tak terbendung dari para istri dan ibu masing-masing prajurit saat berbincang dengan Presiden di sisi peti jenazah. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia sangat kehilangan putra-putra terbaiknya.
"Presiden menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan," tulis keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Presiden Prabowo berdiri tegak memberikan hormat di hadapan foto ketiga almarhum yang disemayamkan di ruangan tersebut. Suasana semakin memuncak saat keluarga inti diperkenankan mendekat untuk memeluk peti jenazah yang terbalut bendera Merah Putih.
Ketiga prajurit yang gugur dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ini adalah:
Ketiganya dinyatakan gugur saat menjalankan tugas negara di wilayah Libanon Selatan dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengabdian mereka menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional.
Presiden ke-6 RI SBY mendesak PBB segera menghentikan misi UNIFIL atau merelokasi pasukan usai gugurnya 3 prajurit TNI. Simak analisis SBY soal kondisi "War Zone" di Libanon.
Panglima TNI Agus Subiyanto pimpin pemakaman militer Mayor Zulmi Aditya di TMP Cikutra Bandung. Almarhum gugur saat misi perdamaian Libanon
Jenazah Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditia Iskandar tiba di Bandara Husein Sastranegara Bandung Sabtu malam. Pemakaman akan dipimpin Panglima TNI di TMP Cikutra.
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan prajurit TNI yang kini bertugas dalam misi perdamaian bersama UNIFIL di Libanon tetap berada di dalam bungker.
Dewan Keamanan PBB harus segera mengambil langkah konkret dan tidak tinggal diam.
Indonesia Desak DK PBB Gelar Rapat Darurat, Pakar Soroti Tantangan Investigasi Serangan UNIFIL
PBB protes keras tindakan tentara Israel yang menghancurkan kamera pengawas di markas UNIFIL Naqoura. Simak kondisi terbaru prajurit TNI yang terluka di Libanon Selatan.
Presiden Prabowo Subianto mengecam keras serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI di Lebanon. Simak penghormatan terakhir dan komitmen pemerintah bagi Pasukan Garuda.
Presiden ke-6 RI SBY mendesak PBB segera menghentikan misi UNIFIL atau merelokasi pasukan usai gugurnya 3 prajurit TNI. Simak analisis SBY soal kondisi "War Zone" di Libanon.
Komandan PMPP TNI menjenguk personel Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S di Beirut. Simak komitmen perlindungan TNI bagi Pasukan di tengah konflik Libanon.
DUA peti jenazah prajurit TNI berbalut Merah Putih tiba di Base Ops Lanud Adisutjipto Yogyakarta pada Sabtu (4/4) malam.
