Momen Haru Presiden Prabowo Cium Bayi Prajurit TNI yang Gugur di Libanon

Presiden Prabowo Subianto (kanan) mencium kening anak dari Serka (Anm) M. Nur Ichwan saat menghadiri penghormatan jenazah personel penjaga perdamaian yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) setibanya di VIP Room Terminal 3 Ban( ANTARA FOTO/Fauzan)

SUASANA haru menyelimuti Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (4/4) petang. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung untuk menyampaikan belasungkawa mendalam dalam prosesi takziah tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB di Libanon.

Salah satu momen yang menyita perhatian adalah saat Presiden Prabowo menghampiri keluarga Sersan Kepala (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan. Berdasarkan siaran Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, tampak istri almarhum duduk sambil menggendong bayinya yang terus menangis di tengah suasana duka.

Melihat hal tersebut, Presiden Prabowo spontan mengusap kepala bayi itu sebelum kemudian menciumnya. Sambil memberikan penguatan, Presiden juga berbincang hangat dengan istri dan ibu dari prajurit yang telah mendahului tersebut.

Penghormatan Terakhir

Didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden secara bergantian menghampiri keluarga dari ketiga prajurit yang gugur. Selain keluarga Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan, Presiden juga menemui keluarga Kopral Dua (Anumerta) Farizal Rhomadhon dan Mayor Inf. (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar.

Isak tangis tak terbendung dari para istri dan ibu masing-masing prajurit saat berbincang dengan Presiden di sisi peti jenazah. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia sangat kehilangan putra-putra terbaiknya.

"Presiden menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan," tulis keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden.

Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Presiden Prabowo berdiri tegak memberikan hormat di hadapan foto ketiga almarhum yang disemayamkan di ruangan tersebut. Suasana semakin memuncak saat keluarga inti diperkenankan mendekat untuk memeluk peti jenazah yang terbalut bendera Merah Putih.

Gugur dalam Misi Perdamaian Dunia

Ketiga prajurit yang gugur dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ini adalah:

Mayor Inf. (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon

Ketiganya dinyatakan gugur saat menjalankan tugas negara di wilayah Libanon Selatan dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengabdian mereka menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional.