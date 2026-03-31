3 Prajurit TNI Gugur di Libanon, Pemerintah Desak Investigasi

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian UNIFIL di Libanon. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
“Atas nama Presiden, pemerintah menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya tiga prajurit TNI yang sedang mengemban tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di Libanon,” ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).
Prasetyo menegaskan keprihatinan pemerintah atas insiden tersebut dan menilai peristiwa itu sebagai tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Pemerintah pun mendesak adanya penyelidikan menyeluruh dan transparan.
“Pemerintah sangat menyesalkan kejadian ini dan telah meminta otoritas terkait untuk segera melakukan investigasi secara komprehensif,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melaporkan dua prajurit TNI gugur dalam insiden saat menjalankan misi kemanusiaan di Libanon pada Senin (30/3) kemaron. Dengan perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal bertambah menjadi tiga orang.
“Dalam insiden tersebut, dua prajurit TNI dilaporkan gugur, sementara dua lainnya mengalami luka berat. Para prajurit yang terluka saat ini menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan di Beirut,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
Dua prajurit TNI gugur akibat ledakan saat mengawal konvoi UNIFIL di Libanon Selatan. Insiden terjadi di tengah konflik, penyebab masih diselidiki.
Mensesneg Prasetyo Hadi sampaikan duka cita atas gugurnya 3 prajurit UNIFIL asal Indonesia di Libanon. Pemerintah koordinasikan pemulangan jenazah dan instruksikan peningkatan waspada.
PEMERINTAH Indonesia mengecam keras atas serangan beruntun yang menewaskan dua prajurit TNI di Libanon. Mereka bertugas di bawah misi UNIFIL. Pemerintah RI mendesak investasi
PBB nyatakan serangan terhadap UNIFIL di Lebanon sebagai pelanggaran Resolusi 1701. Tiga prajurit Indonesia gugur dalam tugas misi perdamaian akibat serangan artileri dan konvoi.
INDONESIA dan Libanon mengutuk keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Libanon selatan yang mengakibatkan tewasnya anggota tersebut.
