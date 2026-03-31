2 Identitas Prajurit Gugur dalam Misi UNIFIL di Libanon Diungkap, Berikut Detailnya!

TNI mengungkap identitas dua prajurit yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Libanon Selatan. Keduanya tewas setelah kendaraan yang mereka kawal dalam operasi UNIFIL mengalami ledakan di tengah perjalanan.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyebut dua prajurit yang gugur adalah Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Menurut Aulia, insiden itu terjadi ketika personel TNI tengah mengawal kendaraan UNIFIL menuju titik penugasan tertentu di wilayah misi. Namun, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut meledak dan menimbulkan korban jiwa.

“Terjadi ledakan pada kendaraan yang mengakibatkan gugurnya prajurit,” ujar Aulia di Jakarta, Selasa.

Tak hanya menyebabkan korban meninggal, ledakan itu juga melukai dua prajurit TNI lainnya, yakni Lettu (Inf) Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto. Keduanya dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

Hingga kini, TNI belum mengungkap secara rinci penyebab kendaraan itu meledak. Mabes TNI menegaskan masih menunggu hasil investigasi resmi dari UNIFIL untuk memastikan pemicu ledakan dalam misi tersebut.

Aulia mengatakan UNIFIL saat ini sedang melakukan penyelidikan, sementara TNI terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah kontingensi sesuai dinamika keamanan di wilayah misi Libanon.

Insiden ini menambah daftar korban dari prajurit TNI dalam tugas perdamaian di Libanon. Dengan kejadian terbaru tersebut, total tiga prajurit TNI tercatat gugur saat menjalankan misi kemanusiaan di negara itu. (Ant/Z-10)