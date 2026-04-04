Panglima TNI Perintahkan Prajurit di Libanon Masuk Bunker

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan prajurit TNI yang kini bertugas dalam misi perdamaian bersama UNIFIL di Libanon tetap berada di dalam bungker. Panglima TNI juga meminta para prajurit tidak beraktivitas di luar markas.
Hal itu disampaikan oleh Panglima di sela-sela panggilan video dengan Komandan Satuan Tugas (Satgas) Yonmek XXIII-S/UNIFIL di Libanon, Jumat (3/4/2026).
“Jaga moral prajurit yang ada di sana, tetap melaksanakan pengamanan intern, masuk ke bunker-bunker dan tidak ada kegiatan yang lagi keluar,” tegas Agus dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu (4/4).
Sementara itu, Komandan Satgas mengatakan akan mengikuti perintah Panglima TNI.
Panglima TNI berharap agar semangat prajurit tetap terjaga meskipun situasi konflik di Timur Tengah mengalami ekskalasi.
Tiga anggota TNI yang sedang menjalankan misi perdamaian bersama PBB gugur dalam serangan di Libanon Selatan.
Mereka yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Satu Muhammad Nur, dan Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon.
Sementara tiga anggota TNI juga dilaporkan terluka, saat serangan meledak di sekitar fasilitas PBB dekat El Adeisse, Libanon Selatan, Jumat (3/4).
Juru bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, menyatakan insiden tersebut melukai tiga penjaga perdamaian, dengan dua di antaranya mengalami luka serius.
“Sebuah ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse melukai tiga penjaga perdamaian. Dua di antaranya mengalami luka serius,” ujarnya dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui United Nations Information Centre Indonesia. Ketiga personel asal Indonesia itu telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. (H-4)
Pengamat keamanan Muradi mengkritik instruksi "masuk bunker" bagi prajurit TNI di Lebanon. Ia mendesak pemerintah memberi mandat balas serangan atau menarik pasukan demi keselamatan
Pemerintah memberikan santuan bagi keluarga prajurit TNI yang gugur di Libanon.
Panglima TNI Agus Subiyanto tegaskan status Siaga 1 adalah uji kesiapan rutin untuk personel & alat, bukan darurat nasional. Simak penjelasan lengkapnya di sini
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan Air Chief Marshal Zaheer Ahmad Babar Sidhu bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka.
Presiden ke-6 RI SBY mendesak PBB segera menghentikan misi UNIFIL atau merelokasi pasukan usai gugurnya 3 prajurit TNI. Simak analisis SBY soal kondisi "War Zone" di Libanon.
Panglima TNI Agus Subiyanto pimpin pemakaman militer Mayor Zulmi Aditya di TMP Cikutra Bandung. Almarhum gugur saat misi perdamaian Libanon
Presiden Prabowo Subianto mencium kepala anak prajurit TNI yang gugur di Libanon saat prosesi takziah di Bandara Soekarno-Hatta. Simak momen haru penghormatan terakhir
Jenazah Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditia Iskandar tiba di Bandara Husein Sastranegara Bandung Sabtu malam. Pemakaman akan dipimpin Panglima TNI di TMP Cikutra.
Dewan Keamanan PBB harus segera mengambil langkah konkret dan tidak tinggal diam.
