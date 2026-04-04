Tiga Jenazah Anggota TNI yang Gugur di Libanon Tiba di Soekarno Hatta, Prabowo Pimpin Upacara

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Tiga jenazah anggota TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di bawah mandat PBB atau UNIFIL di Libanon telah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Banten Sabtu (4/4).
Dikabarkan upacara penghormatan terakhir akan langsung dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketiga jenazah anggota TNI yang gugur di Libanon tersebut diterbangkan menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK 056 dari Istanbul, Turki.
Selanjutnya, jenazah anggota TNI itu akan diberangkatkan dari Banten untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Sebelumnya, diadakan prosesi gladi untuk penghormatan terkahir. Beberapa perwira tinggi TNI hadir mengenakan seragam dinas upacara. Sempat terjadi penundaan karena hujan, namun persiapan tetap dilanjutkan.
Diketahui, ketiga prajurit gugur saat menjalankan misi perdamaian di bawah mandat PBB (UNIFIL) di Lebanon, dalam dua insiden berbeda.
Praka Farizal Romadhon gugur akibat ledakan artileri pada 29 Maret 2026.
Sementara Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan gugur sehari setelahnya akibat ledakan di pinggir jalan yang menghancurkan kendaraan mereka. Saat ini, pihak UNIFIL masih menyelidiki kedua insiden tersebut. (H-4)
Sinar Mas Land menyelenggarakan bazar minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat di Banten dan Bogor
