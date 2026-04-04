Pengamanan Ketibaan Tiga jenazah TNI  yang Tewas dari Libanon Diperketat

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PENGAMANAN di area gedung Terminal 3 VVIP, Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, diperketat menjelang kedatangan tiga jenazah prajurit TNI dari Pasukan Sementara PBB atau UNIFIL yang gugur di Libanon.
Ketiga jenazah anggota TNI itu akan tiba di Bandara Soekarno Hatta malam ini pukul 17.35 WIB. Kemudian, dilanjutkan dengan proses penurunan jenazah dari kargo pada pukul 18.30 WIB untuk pergantian peti jenazah. Lalu, pukul 19.15 WIB ketiga jenazah menuju tempat persemayaman di VIP room Bandara Soeta.
Pada 20.30 WIB dijadwalkan pelaksanaan upacara persemayaman dan pelepasan jenazah di apron VIP room Bandara yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat.
Ketiga jenazah anggota TNI tersebut diterbangkan menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK 056 dari Istanbul, Turki.
Setelah prosesi selesai dari Bandara Soekarno Hatta, tiga jenazah TNI itu akan diberangkatkan ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk disemayamkan sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Sejumlah aparat TNI/Polri telah melakukan sterilisasi dan pengamanan di area luar gedung VIP di Soetta.
Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Wisnu Wardana di Tangerang, Sabtu (4/4) mengatakan terdapat 90 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan kedatangan tiga jenazah prajurit TNI dari Pasukan Sementara PBB tersebut.
"Mempersiapkan 90 personel gabungan untuk pengamanan kedatangan tiga jenazah TNI dari Libanon," ujar dia. (Ant/H-4)
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertakziah serta memberi penghormatan terakhir untuk tiga anggota TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama UNIFIL di Libanon.
