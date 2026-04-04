Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir pada Ketiga Prajurit Gugur, SBY Turut Hadir

(Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri acara penghormatan terakhir tiga prajurit perdamaian RI yang gugur di Libanon. Acara tersebut diadakan di gedung VVIP terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4).

Tiba pukul 18.52 WIB, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung menghampiri para istri dan keluarga ketiga prajurit TNI yang sudah ada di gedung VVIP.

Didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoedin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo hingga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono beserta petinggi negara lainnya melakukan penghormatan terakhir.

Diketahui, ketiga prajurit gugur saat menjalankan misi perdamaian di bawah mandat PBB (UNIFIL) di Libanon, dalam dua insiden berbeda.

Praka Farizal Romadhon gugur akibat ledakan artileri pada 29 Maret 2026. Sementara Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Usai dilakukan penghormatan terakhir, pukul 19.15 WIB, ketiga jenazah dibawa ke lapangan untuk kemudian dilakukan upacara serah terima kepada pihak keluarga.

Nantinya, Ketiga jenazah ini nantinya akan diterbangkan dan dibawa ke kediaman masing masing yakni, di Cimahi Jawa Barat, Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (H-4)