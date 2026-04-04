Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir pada Ketiga Prajurit Gugur, SBY Turut Hadir

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri acara penghormatan terakhir tiga prajurit perdamaian RI yang gugur di Libanon. Acara tersebut diadakan di gedung VVIP terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4).
Tiba pukul 18.52 WIB, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung menghampiri para istri dan keluarga ketiga prajurit TNI yang sudah ada di gedung VVIP.
Didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoedin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo hingga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono beserta petinggi negara lainnya melakukan penghormatan terakhir.
Diketahui, ketiga prajurit gugur saat menjalankan misi perdamaian di bawah mandat PBB (UNIFIL) di Libanon, dalam dua insiden berbeda.
Praka Farizal Romadhon gugur akibat ledakan artileri pada 29 Maret 2026. Sementara Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.
Usai dilakukan penghormatan terakhir, pukul 19.15 WIB, ketiga jenazah dibawa ke lapangan untuk kemudian dilakukan upacara serah terima kepada pihak keluarga.
Nantinya, Ketiga jenazah ini nantinya akan diterbangkan dan dibawa ke kediaman masing masing yakni, di Cimahi Jawa Barat, Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (H-4)
PEMULANGAN tiga jenazah prajurit TNI yang gugur di Libanon saat menjalankan misi perdamaian bersama UNIFIL akan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara (AU)
TIGA jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian bersama pasukan PBB UNIFIL disambut oleh isak tangis keluarga saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta,
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertakziah serta memberi penghormatan terakhir untuk tiga anggota TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama UNIFIL di Libanon.
Tiga jenazah prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB atau UNIFIL di Libanon telah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Banten Sabtu (4/4). Presiden Prabowo dikabarkan pimpin
Sinar Mas Land menyelenggarakan bazar minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat di Banten dan Bogor
