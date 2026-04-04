Pemulangan Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Libanon Gunakan Pesawat TNI AU

Karangan bunga di rumah salah satu prajurit TNI yang gugur di Libanon saat melakukan misi perdamaian UNIFIL(Antara Foto)

PEMULANGAN tiga jenazah prajurit TNI yang gugur di Libanon saat menjalankan misi perdamaian bersama UNIFIL akan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara jenis CN-295 dan C-130J ke kampung halaman masing-masing.

Ketiga prajurit yang gugur di Libanon yakni Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) M. Nur Ichwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon akibat serangan di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan, Minggu (29/3).

Kedua pesawat disiagakan di area landasan Terminal 3 sejak sore hari untuk membawa jenazah ke daerah asal masing-masing di Bandung dan Yogyakarta.

Sebelum diberangkatkan, jenazah disemayamkan dan dilepas melalui upacara militer di apron ruang VIP bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Upacara dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Siregar.

Ketiga jenazah dipulangkan ke Tanah Air menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK-056 dari Istanbul, Turki.

Sebelumnya, NIFIL memberikan penghormatan terakhir di Hanggar Angkatan Udara Lebanon di Beirut pada Kamis (2/4), dipimpin oleh Force CommanderHead of Mission UNIFIL Mayor Jenderal Diodato Abagnara.

Setibanya di Tanah Air, jenazah disemayamkan terlebih dahulu di Gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam penghormatan terakhir.

Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, serta para kepala staf angkatan.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, serta Menteri Luar Negeri Sugiono juga hadir dalam prosesi tersebut. Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono turut hadir. (Ant/H-4)