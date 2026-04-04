Presiden Prabowo akan Beri Penghormatan pada Tiga Anggota TNI Gugur di Libanon

Jenazah tiga anggota TNI yang tewas di Libanon saat menjalani misi sebagai anggota pasukan perdamaian UNIFIL, tiba di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu (4/4) sore(Farhan/MI)

PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertakziah serta memberi penghormatan terakhir untuk tiga anggota TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama UNIFIL di Libanon. Ketiga jenazah tersebut telah tiba di Tanah Air, tepatnya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, sore ini (4/4).

Penghormatan terakhir pada ketiga jenazah akan dilangsungkan di Gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu petang pukul 18.40 WIB.

Tiga anggota TNI yang gugur yaitu Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono terlihat hadir.

Selain itu, ada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus.

Tiga peti jenazah berbalut bendera Merah Putih telah disemayamkan sejak pukul 18.25 WIB.

Setelah disemayamkan sementara di Gedung VIP Bandara Soekarno Hatta, tiga jenazah anggota TNI itu akan dilepas dalam prosesi upacara militer, yang akan dipimpin oleh KSAD Jenderal Maruli selaku inspektur upacara.

Setelah itu, tiga jenazah tersebut akan diberangkatkan menuju ke rumah duka masing-masing.

Sebelum diterbangkan dari Turki, jenazah menjalani upacara penghormatan terakhir yang dipimpin oleh Force Commander (FC)/Head of Mission l UNIFIL Mayor Jenderal Diodato Abagnara di Libanon. (Ant/H-4)