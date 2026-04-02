Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Libanon Dipulangkan Jumat atau Sabtu

02/4/2026 18:58
Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Libanon Dipulangkan Jumat atau Sabtu
Karangan bunga di rumah salah satu prajurit TNI yang gugur di Libanon saat melakukan misi perdamaian UNIFIL(Antara Foto)

JENAZAH tiga prajurit TNI yang gugur di Libanon Selatan saat menjalani misi perdamaian bersama UNIFIL akan diberangkatkan ke Tanah Air pada Jumat (3/4) atau Sabtu (4/4).

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait mengonfirmasi hal itu.

"Kemungkinan kalau enggak hari Jumat, akan dilaksanakan hari Sabtu," ujar Rico di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan pemberangkatan jenazah ke Indonesia masih menunggu penerbangan dari Libanon. Pasalnya penerbangan di sana sangat minim akibat konflik yang masih berlangsung.

Ketiga jenazah prajurit TNI yang tewas di Libanon itu kini ada di Rumah Sakit Saida

"Sedang pemulasaraan jenazah yang rencananya dikembalikan ke tanah air," ucap dia.

Tiga anggota TNI gugur dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL pada Maret 2026.

Mereka ialah Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar. Fahrizal meninggal akibat serangan artileri tidak langsung di dekat Adchit Al Qusayr, Libanon selatan, Minggu (29/3). Sedangkan Nur Ichwan dan Zulmi meninggal dunia ketika melakukan pengawalan. Kendaraan  yang dia tumpangi meledak di dekat Bani Haiyyan, Senin (30/3). (Ant/H-4)



Editor : Indriyani Astuti
