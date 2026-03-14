Sinar Mas Land Gelar Bazar Minyak Goreng Murah Bagi 7.500 Penerima Manfaat di Banten dan Bogor

Bazar minyak goreng murah Sinar Mas Land(Dok.Istimewa)

DALAM rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan, Sinar Mas Land menyelenggarakan bazar minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta Pemerintah Kota Bogor. Bazar minyak goreng tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi, antara lain di Masjid Al-Bantani (Kota Serang), Kantor Kecamatan Pondok Aren (Kota Tangerang Selatan), Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Wisata Cibubur, serta Rancamaya Bogor. Sebanyak 15.000 liter minyak goreng merek Filma disalurkan kepada 7.500 penerima manfaat yang terdiri dari warga sekitar dan sejumlah mitra Sinar Mas Land.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama Ramadan, khususnya di sekitar proyek pengembangan Sinar Mas Land. Dalam bazar tersebut minyak goreng dijual dengan harga Rp15.000 per liter, lebih rendah dibandingkan harga pasar minyak goreng premium. Setiap penerima manfaat dapat membeli maksimal dua liter minyak goreng guna memastikan distribusi yang merata di kalangan masyarakat.

Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan “Selama bulan Ramadan, permintaan terhadap berbagai kebutuhan pokok masyarakat biasanya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bazar Ramadan menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, pelaku usaha, serta UMKM untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya dengan lebih tenang,”

Bupati Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid menyatakan “Bazar Minyak Goreng ini digelar untuk membantu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok serta harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar.

Penerima manfaat merupakan warga yang tinggal di sekitar kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain minyak goreng, kegiatan ini juga menyediakan paket sembako, daging ayam, hingga daging sapi dengan harga yang lebih terjangkau. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Mari kita jalani bulan suci ini dengan penuh kebahagiaan serta meningkatkan kepedulian dan pengabdian kita kepada masyarakat.”

Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dony Martadisata menambahkan, “Bulan suci Ramadan menjadi momentum yang baik untuk berbagi dan saling membantu antar sesama. Kami memahami bahwa kebutuhan rumah tangga masyarakat cenderung meningkat selama bulan Ramadan. Melalui kegiatan bazar minyak goreng ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar.”

Bazar Minyak Goreng ini merupakan bagian dari inisiatif berkelanjutan Sinar Mas Land dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial yang selaras dengan kebutuhan komunitas di tingkat lokal. Dalam kesempatan yang sama, Sinar Mas Land melalui Yayasan Muslim Sinar Mas Land juga menyalurkan wakaf 300 mushaf Al-Qur’an kepada sejumlah masjid dan musala di wilayah Rancamaya. Ke depan, Sinar Mas Land akan terus menghadirkan berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. (RO/H-4)