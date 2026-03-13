Warga Serbu Bazar Murah di TNI Kodim 0612 Tasikmalaya

Warga serbu bazar murah yang dilakukan oleh TNI Kodim 0612 Tasikmalaya melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) seharga Rp 57.500 kemasan 5 kilogram dilakukan di lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Nagarawangi, Kecamatan Cihideung

KOMANDO Distrik Militer (Kodim) 0612 Tasikmalaya gelar bazar murah melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) seharga Rp 57.500 kemasan 5 kilogram. Bazar murah dilakukan di lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

Bazar murah dan gerakan pangan murah digelar oleh TNI Kodim 0612 Tasikmalaya bersama Polres Tasikmalaya termasuknya Polres Tasikmalaya Kota dan Pemerintah Daerah menjual berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, terigu, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, bawang merah, putih, cabai merah, sayuran, pakaian muslim, kue dan lainnya diburu para pembeli.

Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Czi M. Imvan Ibrahim mengatakan, bazar murah yang dilakukan di lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat, dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau di bulan Ramadhan. Namun, bazar murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan sembako dan produk lainnya.

Baca juga : Gerakan Pangan Murah Polda Babel, Telur Rp 1000 per Butir Diserbu Warga

"Kami menyediakan bazar murah dengan berbagai kebutuhan mulai beras medium SPHP seharga Rp57.500 kemsan 5 kg, beraskita premium Rp74.000 kemasan 5 kg, minyakkita Rp 31 ribu kemasan 2 liter, tepung tulip Rp 10 ribu kemasan 1 kg, gula pasar Rp 17.500 kemasan 1 kg, minyak rose brand Rp 19 ribu kemasan 1 kg," ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Marlia, 47, warga Bebedahan mengatakan, kebutuhan pokok di pasar tradisional saat ini mulai merangkak naik di bulan ramadan terjadi pada beras premium, daging sapi, telur, minyak goreng, cabai merah, tetapi kebutuhan lain mulai adanya penurunan seperti bawang merah, bawang putih. Kebutuhan bahan pokok yang paling utama beras dijual setiap pedagang rata-ratannya seharga Rp13.500 hingga Rp 16 ribu perkg.

"Untuk harga beras premium mulai adanya kenaikan dijual Rp13.500 hingga Rp16 ribu per kg dan pengecer menjual seharga Rp17 ribu, minyak goreng kemasan Rp23 ribu per liter, telur Rp30 ribu per kg. Namun, komoditas cabai sekarang merangkak naik terjadi pada cabai rawit Rp82 ribu, cabai merah lokal Rp50 ribu, cabai merah japlak Rp80 ribu, cabai merah kriting Rp72 ribu, cabai domba Rp 90 ribu per kg," katanya.

Menurutnya, kebutuhan bahan pokok mulai adanya kenaikan dan banyak dikeluhkan warga meski pemerintah daerah selama ini melakukan upaya melalui gerakan pangan murah tak berdampak. Karena, harga beras premium di pasaran masih melambung tinggi dan paling mahal seharga Rp 17 ribu meski beras medium yang disediakan pada gerakan pangan murah hanya Rp 57.500 kemasan 5 kg.

"Gerakan pangan murah (GPM) dilakukan pemerintah daerah dan Bulog di berbagai daerah belum berdampak turunnya harga beras premium di pasaran termasuknya minyak goreng. Karena, yang dijual setiap kios pedagang semua menyiapkan kualitas premium dan kualitas beras medium tidak pernah dijual di pasaran," pungkasnya.(H-2)