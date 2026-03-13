Gerakan Pangan Murah Polda Babel, Telur Rp 1000 per Butir Diserbu Warga

Ilustrasi(Dok Istimewa)

GERAKAN Pangan Murah (GPM) di taman Bhaypark Polda Kepulauan Bangka Belitung ( Babel) diserbu banyak warga pada Jumat (13/3).

Ratusan warga dari berbagai wilayah di pulau bangka antusias antri di taman bhaypark polda kepulauan bangka belitung.

Ini dilakukan demi mendapatkan bermacam sembako yang dijual murah di bawah harga pasaran pada kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut.

Seperti beras SPHP dijual Rp58 ribu per kemasan 5 kilogram. kemudian gula pasir Rp15 ribu per kilogram, minyakkita 2 liter Rp25 ribu, telur ayam 10 butir 10 ribu rupiah atau 1.000 per butir.

Tak heran jika telur ayam paling banyak di buru warga, sebab harganya jauh lebih murah dari pasaran yakni Rp2000 perbutir. Namun pembeli tetap di batasi satu orang hanya boleh membeli 10 butir.

Menurut Kapolda Babrl Irjen Viktor T Sihombing, mengatakan GPM di Babel. Polda menyiapkan 15 ton beras SPHP, 1500 liter minyak kita, dan 10.400 butir telur ayam.

"GPM Ini serentak di seluruh Polda di Indonesia. Di Babel sendiri kegiatan ini juga dilaksanakan serentak diseluruh Polres hingga ke Polsek," kata Viktor.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mencukupi kebutuhan sehari-hari di bulan ramadhan maupun menjelang lebaran nanti.

"Tadinya sehari, tapi besok tetap kami laksanakan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah," ucapnya.

Sementara Wulandari salah satu warga kota pangkalpinang mengaku pangan murah seperti yang di adakan polda ini sangat membantu terlebih di tengah mahalnya harga bahan pokok saat ini.

"Kami harap terus diadakan, dan kami merasa terbantu, apalagi seperti harga telur dari Rp2000 perbutir, dijual Rp1000 per butir, "kata Wulan. (H-2)

