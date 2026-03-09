Jelang Lebaran 2026, Harga Bahan Pokok Fluktuatif di Pasar Gedhe Klaten

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
HARGA sejumlah bahan pokok kebutuhan masyarakat fluktuatif di Pasar Gedhe Klaten. Adapun pasokan lancar dan aman menjelang Hari Raya Lebaran 2026.
Sementara itu, pasar tradisional yang diresmikan pada 4 Desember 2023 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, awal pekan ini mulai ramai dikunjungi masyarakat.
Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (9/3), harga beras lokal medium IR-64 stabil Rp14.000 per kilogram, dan beras Bulog SPHP tetap Rp12.500 per kilogram.
Harga minyak goreng minyakita juga stabil Rp15.700 per liter. Namun, berbeda dengan minyak goreng curah yang naik dari Rp18.000 menjadi Rp19.000 per liter.
“Kita jual minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter. Memang, kalau minyak curah naik Rp500 per liter,” kata Susana, pedagang.
Sedangkan harga komoditas yang mulai turun, terutama cabai rawit merah. Sekarang, harga jual di pedagang Rp82.000 per kilogram, turun Rp8.000 per kilogram.
Menurut Ponijem, pedagang, cabai merah keriting dan cabai merah besar stabil Rp30.000 per kiogram. Pun, harga cabai rawit hijau masih bertahan Rp35.000 per kilogram.
“Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih juga tidak naik. Kita jual bawang merah Rp42.000 per kilogram dan bawang putih Rp35.000 per kilogram,” jelasnya.
Menjelang Lebaran, harga telur di Pasar Gede Klaten mengalami penurunan, yakni dari harga pekan lalu Rp29.000 per kilogram turun menjadi Rp28.500 per kilogram.
“Sedangkan daging ayam tetap Rp37.000 per kilogram. Demikian juga daging sapi harga stabil Rp130.000 per kilogram,” kata Slamet, penjual daging di pasar tersebut.
Kepala Pasar Gedhe Klaten, Purwadi, mengatakan harga komoditas bahan pokok di pasar fluktuatif. Namun, secara umum harga kebutuhan masyarakat ini masih stabil.
“Menjelang Lebaran 2026, pasokan dan ketersediaan bahan pokok aman. Sehingga, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, stok bahan pokok banyak di pasar,” ujarnya. (H-2)
Penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada Senin (23/2) 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.
Berdasarkan pantauan di Pasar Gedhe Klaten pada Minggu (22/2), harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran telah mencapai Rp110.000 per kilogram.
Harga cabai rawit merah yang sempat melonjak hingga Rp80.000 per kg, sekarang hanya Rp36.000 per kg. Harga telur ayam ras dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kg.
Harga cabai rawit dan telur di Pasar Gedhe Klaten turun hari ini 13 Januari 2026. Cek daftar lengkap harga sembako terbaru jelang Ramadan.
Harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali normal sementara, pasokan maupun stok aman dan lancar menjelang Ramadan.
Beras kemasan yang sebelumnya dijual sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kg kini mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kg.
Selain ketersediaan beras, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap terjaga
Bulog memiliki cadangan beras sekitar 25 ribu ton yang terus bergerak seiring dengan proses distribusi dan penyerapan gabah dari petani.
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Daging sapi dijual Rp 140 perkg, daging ayam Rp 39 ribu perkg, telur telur ayam Rp 29 ribu hingga Rp 31.500 per kg.
