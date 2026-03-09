Jelang Lebaran 2026, Harga Bahan Pokok Fluktuatif di Pasar Gedhe Klaten

Ilustrasi(MI/DJOKO SARDJONO)

HARGA sejumlah bahan pokok kebutuhan masyarakat fluktuatif di Pasar Gedhe Klaten. Adapun pasokan lancar dan aman menjelang Hari Raya Lebaran 2026.

Sementara itu, pasar tradisional yang diresmikan pada 4 Desember 2023 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, awal pekan ini mulai ramai dikunjungi masyarakat.

Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (9/3), harga beras lokal medium IR-64 stabil Rp14.000 per kilogram, dan beras Bulog SPHP tetap Rp12.500 per kilogram.

Harga minyak goreng minyakita juga stabil Rp15.700 per liter. Namun, berbeda dengan minyak goreng curah yang naik dari Rp18.000 menjadi Rp19.000 per liter.

“Kita jual minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter. Memang, kalau minyak curah naik Rp500 per liter,” kata Susana, pedagang.

Sedangkan harga komoditas yang mulai turun, terutama cabai rawit merah. Sekarang, harga jual di pedagang Rp82.000 per kilogram, turun Rp8.000 per kilogram.

Menurut Ponijem, pedagang, cabai merah keriting dan cabai merah besar stabil Rp30.000 per kiogram. Pun, harga cabai rawit hijau masih bertahan Rp35.000 per kilogram.

“Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih juga tidak naik. Kita jual bawang merah Rp42.000 per kilogram dan bawang putih Rp35.000 per kilogram,” jelasnya.

Menjelang Lebaran, harga telur di Pasar Gede Klaten mengalami penurunan, yakni dari harga pekan lalu Rp29.000 per kilogram turun menjadi Rp28.500 per kilogram.

“Sedangkan daging ayam tetap Rp37.000 per kilogram. Demikian juga daging sapi harga stabil Rp130.000 per kilogram,” kata Slamet, penjual daging di pasar tersebut.

Kepala Pasar Gedhe Klaten, Purwadi, mengatakan harga komoditas bahan pokok di pasar fluktuatif. Namun, secara umum harga kebutuhan masyarakat ini masih stabil.

“Menjelang Lebaran 2026, pasokan dan ketersediaan bahan pokok aman. Sehingga, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, stok bahan pokok banyak di pasar,” ujarnya. (H-2)