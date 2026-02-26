Harga Cabai Rawit Turun Drastis di Pasar Gedhe Klaten

Ilustrasi(MI/DJOKO SARDJONO)

HARGA komoditas cabai di Pasar Gedhe Klaten, Jawa Tengah, mengalami penurunan drastis pekan ini. Sementara, bahan kebutuhan pokok masyarakat aman selama bulan Ramadan dan Lebaran 2026.

Pantauan Media Indonesia di pasar tradisional tersebut, Kamis (26/2), harga bahan pokok yang mengalami penurunan mencolok terjadi pada komoditas cabai rawit merah, dari Rp110.000 menjadi Rp76.000 per kilogram.

“Harga cabai rawit turun drastis, sekarang Rp76.000 per kilogram. Penurunan harga terjadi setelah pasokan cabai dari daerah produksi kembali normal, sedangkan permintaan konsumen berkurang,” kata Ponijem, pedagang.

Untuk cabai keriting dan cabai besar, harga juga turun pekan ini. Harga cabai keriting turun dari Rp50.000 menjadi Rp32.000 per kilogram, dan harga cabai besar sekarang Rp35.000 atau turun Rp25.000 per kilogram.

Berbeda dengan komoditas cabai, harga bahan kebutuhan pokok lainnya masih stabil. Seperti bawang merah harga tetap Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp33.000 per kilogram, dan gula pasir curah Rp17.500 per kilogram.

Kemudian, minyak goreng Rp18.000 per liter, minyakita Rp15.700 per liter, beras IR-64 Rp14.000 per kilogram, telur ayam Rp29.000 per kilogram, daging ayam Rp37.000 per kilogram, dan daging sapi Rp125.000 per kilogram.

Kepala Pasar Gedhe Klaten, Purwadi, saat ditemui membenarkan harga cabai pekan ini mulai turun. Penurunan harga cabai dimungkinkan karena pasokan sudah normal, sedangkan permintaan masyarakat konsumen berkurang.

“Namun, untuk harga bahan kebutuhan pokok lainnya di pasar ini relatif stabil, seperti beras dan minyak goreng. Pun, pasokan dan ketersediaan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2026," ujarnya. (H-2)