Harga Cabai Rawit Turun Drastis di Pasar Gedhe Klaten

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARGA komoditas cabai di Pasar Gedhe Klaten, Jawa Tengah, mengalami penurunan drastis pekan ini. Sementara, bahan kebutuhan pokok masyarakat aman selama bulan Ramadan dan Lebaran 2026.
Pantauan Media Indonesia di pasar tradisional tersebut, Kamis (26/2), harga bahan pokok yang mengalami penurunan mencolok terjadi pada komoditas cabai rawit merah, dari Rp110.000 menjadi Rp76.000 per kilogram.
“Harga cabai rawit turun drastis, sekarang Rp76.000 per kilogram. Penurunan harga terjadi setelah pasokan cabai dari daerah produksi kembali normal, sedangkan permintaan konsumen berkurang,” kata Ponijem, pedagang.
Untuk cabai keriting dan cabai besar, harga juga turun pekan ini. Harga cabai keriting turun dari Rp50.000 menjadi Rp32.000 per kilogram, dan harga cabai besar sekarang Rp35.000 atau turun Rp25.000 per kilogram.
Berbeda dengan komoditas cabai, harga bahan kebutuhan pokok lainnya masih stabil. Seperti bawang merah harga tetap Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp33.000 per kilogram, dan gula pasir curah Rp17.500 per kilogram.
Kemudian, minyak goreng Rp18.000 per liter, minyakita Rp15.700 per liter, beras IR-64 Rp14.000 per kilogram, telur ayam Rp29.000 per kilogram, daging ayam Rp37.000 per kilogram, dan daging sapi Rp125.000 per kilogram.
Kepala Pasar Gedhe Klaten, Purwadi, saat ditemui membenarkan harga cabai pekan ini mulai turun. Penurunan harga cabai dimungkinkan karena pasokan sudah normal, sedangkan permintaan masyarakat konsumen berkurang.
“Namun, untuk harga bahan kebutuhan pokok lainnya di pasar ini relatif stabil, seperti beras dan minyak goreng. Pun, pasokan dan ketersediaan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2026," ujarnya. (H-2)
Berdasarkan pantauan di Pasar Gedhe Klaten pada Minggu (22/2), harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran telah mencapai Rp110.000 per kilogram.
Harga cabai rawit dan telur di Pasar Gedhe Klaten turun hari ini 13 Januari 2026. Cek daftar lengkap harga sembako terbaru jelang Ramadan.
Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Gedhe Klaten, Jawa Tengah, terpantau mulai stabil dan cenderung menurun, paling signifikan terjadi pada komoditas cabai dan telur ayam.
Harga telur ayam ras di Pasar Gedhe Klaten naik Rp1.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, harga cabai, minyak goreng, dan bawang merah stabil.
Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (9/3), harga beras lokal medium IR-64 stabil Rp14.000 per kilogram, dan beras Bulog SPHP tetap Rp12.500 per kilogram.
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Daging sapi dijual Rp 140 perkg, daging ayam Rp 39 ribu perkg, telur telur ayam Rp 29 ribu hingga Rp 31.500 per kg.
Harga cabai rawit merah sempat di angka Rp100 ribu per kilogram, kemudian turu. 80 ribu per kilogram, dan saat ini kembali hampir Rp100 ribu per kilogram.
Sedangkan cabai rawit hijau yang semula harganya rata-rata kisaran Rp49.400 per kg, naik jadi Rp52.200 per kg.
Kenaikan harga daging ayam ras berada di kisaran Rp5.000–Rp6.000 per kilogram seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menu berbuka puasa.
