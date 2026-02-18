Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Harga Pangan Pasar Kramat Jati Hari Ini 18 Februari 2026: Cabai Melandai

Media Indonesia
18/2/2026 10:42
MENJELANG dimulainya bulan suci Ramadan 2026, stabilitas harga pangan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mulai menunjukkan perbaikan. Berdasarkan pantauan lapangan pada Rabu (18/2/2026), harga komoditas utama seperti cabai rawit merah mulai terkoreksi turun setelah sempat melonjak tajam akibat faktor cuaca dan kendala distribusi.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa penurunan harga terjadi seiring masuknya pasokan tambahan dari berbagai daerah sentra, termasuk Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. "Pasokan masuk setiap hari. Hal itu membuat harga mulai turun dan distribusi yang lancar membuat harga lebih terkendali," ujarnya.

Daftar Harga Bahan Pokok Hari Ini

Komoditas Harga Rata-rata (Per Kg) Tren
Cabai Rawit Merah Rp80.000 ▼ Turun
Cabai Merah Keriting Rp39.714 ▼ Turun
Bawang Merah Rp35.000 - Rp40.000 ▬ Stabil
Bawang Putih Rp30.000 - Rp35.000 ▬ Stabil
Daging Sapi Murni Rp136.250 ▼ Turun
Daging Ayam Ras Rp39.913 ▼ Turun
Telur Ayam Ras Rp30.774 ▼ Turun

Info Tambahan: Penurunan harga daging sapi dan ayam ras di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) menjadi sinyal positif bagi daya beli masyarakat menjelang hari pertama puasa Ramadan 1447 H.

Pemerintah melalui Satgas Pangan Polri terus memperketat pengawasan di pasar-pasar induk untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga tidak wajar di tengah meningkatnya permintaan menjelang Lebaran mendatang.



Editor : Indrastuti
