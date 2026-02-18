Harga Pangan Pasar Kramat Jati Hari Ini 18 Februari 2026: Cabai Melandai

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENJELANG dimulainya bulan suci Ramadan 2026, stabilitas harga pangan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mulai menunjukkan perbaikan. Berdasarkan pantauan lapangan pada Rabu (18/2/2026), harga komoditas utama seperti cabai rawit merah mulai terkoreksi turun setelah sempat melonjak tajam akibat faktor cuaca dan kendala distribusi.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa penurunan harga terjadi seiring masuknya pasokan tambahan dari berbagai daerah sentra, termasuk Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. "Pasokan masuk setiap hari. Hal itu membuat harga mulai turun dan distribusi yang lancar membuat harga lebih terkendali," ujarnya.
|Komoditas
|Harga Rata-rata (Per Kg)
|Tren
|Cabai Rawit Merah
|Rp80.000
|▼ Turun
|Cabai Merah Keriting
|Rp39.714
|▼ Turun
|Bawang Merah
|Rp35.000 - Rp40.000
|▬ Stabil
|Bawang Putih
|Rp30.000 - Rp35.000
|▬ Stabil
|Daging Sapi Murni
|Rp136.250
|▼ Turun
|Daging Ayam Ras
|Rp39.913
|▼ Turun
|Telur Ayam Ras
|Rp30.774
|▼ Turun
Info Tambahan: Penurunan harga daging sapi dan ayam ras di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) menjadi sinyal positif bagi daya beli masyarakat menjelang hari pertama puasa Ramadan 1447 H.
Pemerintah melalui Satgas Pangan Polri terus memperketat pengawasan di pasar-pasar induk untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga tidak wajar di tengah meningkatnya permintaan menjelang Lebaran mendatang.
Memasuki pekan kedua Ramadan 1447 H, harga telur, cabai, dan bawang di Kota Sukabumi mulai turun. Simak daftar harga pangan terbaru dan stok bapokting di sini.
Harga bahan pokok di Pasar Induk Kramat Jati dan wilayah Jakarta awal Februari 2026 mengalami lonjakan signifikan, terutama pada komoditas cabai dan bawang merah menjelang bulan suci Ramadan.
Ia tidak menyebutkan secara rinci kapan tenggat waktu yang diberikan bagi pembersihan sampah-sampah yang menumpuk di Pasar Induk Kramat Jati tersebut.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pasokan cabai nasional dipastikan dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil.
Harga komoditas cabai rawit merah semakin melonjak menyentuh angka Rp95.000 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp38.750 per kg.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan lokasi penampungan sementara bagi pedagang terdampak kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved