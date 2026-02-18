Harga Pangan Pasar Kramat Jati Hari Ini 18 Februari 2026: Cabai Melandai

Ilustrasi(MI/USMAN ISKANDAR)

MENJELANG dimulainya bulan suci Ramadan 2026, stabilitas harga pangan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mulai menunjukkan perbaikan. Berdasarkan pantauan lapangan pada Rabu (18/2/2026), harga komoditas utama seperti cabai rawit merah mulai terkoreksi turun setelah sempat melonjak tajam akibat faktor cuaca dan kendala distribusi.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa penurunan harga terjadi seiring masuknya pasokan tambahan dari berbagai daerah sentra, termasuk Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. "Pasokan masuk setiap hari. Hal itu membuat harga mulai turun dan distribusi yang lancar membuat harga lebih terkendali," ujarnya.

Daftar Harga Bahan Pokok Hari Ini

Komoditas Harga Rata-rata (Per Kg) Tren Cabai Rawit Merah Rp80.000 ▼ Turun Cabai Merah Keriting Rp39.714 ▼ Turun Bawang Merah Rp35.000 - Rp40.000 ▬ Stabil Bawang Putih Rp30.000 - Rp35.000 ▬ Stabil Daging Sapi Murni Rp136.250 ▼ Turun Daging Ayam Ras Rp39.913 ▼ Turun Telur Ayam Ras Rp30.774 ▼ Turun

Info Tambahan: Penurunan harga daging sapi dan ayam ras di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) menjadi sinyal positif bagi daya beli masyarakat menjelang hari pertama puasa Ramadan 1447 H.

Pemerintah melalui Satgas Pangan Polri terus memperketat pengawasan di pasar-pasar induk untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga tidak wajar di tengah meningkatnya permintaan menjelang Lebaran mendatang.