Harga Pangan di Kota Sukabumi Turun pada Pekan Kedua Ramadan 1447 H

Memasuki pekan kedua Ramadan 1447 Hijriah, kabar baik datang dari pasar tradisional di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Harga sejumlah komoditas pangan strategis terpantau mengalami penurunan signifikan seiring dengan melimpahnya pasokan di tingkat pedagang.
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi pada Selasa (3/3/2026), tren penurunan harga terjadi pada komoditas cabai, bawang merah, hingga telur ayam negeri.
Penurunan harga dipicu oleh meningkatnya suplai dari daerah produsen sementara permintaan masyarakat cenderung stabil. Berikut adalah tabel perbandingan harga komoditas yang mengalami koreksi:
|Komoditas
|Harga Sebelumnya
|Harga Terbaru
|Penurunan
|Cabai Rawit Merah
|Mata Uang Rupiah 100.000
|Mata Uang Rupiah 80.000
|-Mata Uang Rupiah 20.000
|Cabai Rawit Hijau (Japlak)
|Mata Uang Rupiah 60.000
|Mata Uang Rupiah 50.000
|-Mata Uang Rupiah 10.000
|Cabai Merah Besar Lokal
|Mata Uang Rupiah 65.000
|Mata Uang Rupiah 55.000
|-Mata Uang Rupiah 10.000
|Cabai Merah Besar (TW)
|Mata Uang Rupiah 40.000
|Mata Uang Rupiah 35.000
|-Mata Uang Rupiah 5.000
|Bawang Merah Jawa
|Mata Uang Rupiah 40.000
|Mata Uang Rupiah 35.000
|-Mata Uang Rupiah 5.000
|Telur Ayam Negeri
|Mata Uang Rupiah 32.000
|Mata Uang Rupiah 31.000
|-Mata Uang Rupiah 1.000
Kepala Diskumindag Kota Sukabumi, Een Rukmini, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena hukum pasar yang sehat. "Hasil pemantauan kami, turunnya harga beberapa komoditas pangan strategis itu karena suplai meningkat. Di sisi lain, permintaan cenderung normal," ujarnya didampingi Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, M. Rifki.
Berbeda dengan komoditas hortikultura yang fluktuatif, harga beras di Kota Sukabumi terpantau masih relatif stabil. Berikut rincian harga beras di pasar saat ini:
Pihak Diskumindag menegaskan akan terus melakukan pengawasan distribusi setiap hari. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penimbunan yang dapat mengganggu stabilitas pasokan serta menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah momentum bulan suci Ramadan.
Fluktuasi harga yang terjadi saat ini dinilai masih dalam batas kewajaran dan diperkirakan akan tetap terkendali selama distribusi dari daerah produsen tidak mengalami kendala teknis maupun cuaca.
MENJELANG Hari Raya Idulfitri, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Makassar mulai merangkak naik.
Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (9/3), harga beras lokal medium IR-64 stabil Rp14.000 per kilogram, dan beras Bulog SPHP tetap Rp12.500 per kilogram.
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Daging sapi dijual Rp 140 perkg, daging ayam Rp 39 ribu perkg, telur telur ayam Rp 29 ribu hingga Rp 31.500 per kg.
Di Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk beras kualitas bawah I tercatat Rp14 ribu per kilogram dan bawah II Rp13.500 per kilogram.
Program gerakan pangan murah (GPM) menyediakan beras SPHP Rp57.500 kemasan 5 kg, minyak goreng Rp15 ribu per liter, daging sapi Rp140 ribu kg, daging ayam Rp54 ribu per 2 kg.
Harga cabai rawit merah sempat di angka Rp100 ribu per kilogram, kemudian turu. 80 ribu per kilogram, dan saat ini kembali hampir Rp100 ribu per kilogram.
