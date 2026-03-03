Harga Pangan di Kota Sukabumi Turun pada Pekan Kedua Ramadan 1447 H

CENDERUNG TURUN: Aktivitas di Pasar Muka Cianjur masih cukup normal. Sementara di Kota Sukabumi, harga dan pasokan komoditas pangan strategis di cenderung turun.(MI/Benny Bastiandy)

Memasuki pekan kedua Ramadan 1447 Hijriah, kabar baik datang dari pasar tradisional di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Harga sejumlah komoditas pangan strategis terpantau mengalami penurunan signifikan seiring dengan melimpahnya pasokan di tingkat pedagang.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi pada Selasa (3/3/2026), tren penurunan harga terjadi pada komoditas cabai, bawang merah, hingga telur ayam negeri.

Daftar Harga Pangan yang Turun di Kota Sukabumi

Penurunan harga dipicu oleh meningkatnya suplai dari daerah produsen sementara permintaan masyarakat cenderung stabil. Berikut adalah tabel perbandingan harga komoditas yang mengalami koreksi:

Komoditas Harga Sebelumnya Harga Terbaru Penurunan Cabai Rawit Merah Mata Uang Rupiah 100.000 Mata Uang Rupiah 80.000 -Mata Uang Rupiah 20.000 Cabai Rawit Hijau (Japlak) Mata Uang Rupiah 60.000 Mata Uang Rupiah 50.000 -Mata Uang Rupiah 10.000 Cabai Merah Besar Lokal Mata Uang Rupiah 65.000 Mata Uang Rupiah 55.000 -Mata Uang Rupiah 10.000 Cabai Merah Besar (TW) Mata Uang Rupiah 40.000 Mata Uang Rupiah 35.000 -Mata Uang Rupiah 5.000 Bawang Merah Jawa Mata Uang Rupiah 40.000 Mata Uang Rupiah 35.000 -Mata Uang Rupiah 5.000 Telur Ayam Negeri Mata Uang Rupiah 32.000 Mata Uang Rupiah 31.000 -Mata Uang Rupiah 1.000

Kepala Diskumindag Kota Sukabumi, Een Rukmini, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena hukum pasar yang sehat. "Hasil pemantauan kami, turunnya harga beberapa komoditas pangan strategis itu karena suplai meningkat. Di sisi lain, permintaan cenderung normal," ujarnya didampingi Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, M. Rifki.

Kondisi Harga Beras dan Stok Bapokting

Berbeda dengan komoditas hortikultura yang fluktuatif, harga beras di Kota Sukabumi terpantau masih relatif stabil. Berikut rincian harga beras di pasar saat ini:

Beras Ciherang Cianjur I & Sukabumi: Mata Uang Rupiah 14.800 per kg.

Mata Uang Rupiah 14.800 per kg. Beras Ciherang II: Mata Uang Rupiah 14.000 per kg.

Mata Uang Rupiah 14.000 per kg. Beras Premium Kelas I: Mata Uang Rupiah 14.400 per kg.

Mata Uang Rupiah 14.400 per kg. Beras Medium Lokal: Mata Uang Rupiah 12.400 per kg.

Catatan Diskumindag: Ketersediaan stok bahan pokok penting (bapokting) dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Sukabumi hingga Idul Fitri mendatang.

Pihak Diskumindag menegaskan akan terus melakukan pengawasan distribusi setiap hari. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penimbunan yang dapat mengganggu stabilitas pasokan serta menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah momentum bulan suci Ramadan.

Fluktuasi harga yang terjadi saat ini dinilai masih dalam batas kewajaran dan diperkirakan akan tetap terkendali selama distribusi dari daerah produsen tidak mengalami kendala teknis maupun cuaca.