Harga Cabai di Bengkulu, Turu Jadi Rp30 ribu per Kilogram

Ilustrasi(MI/Marliansyah)

HARGA komoditas cabai merah keriting disejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mengalami penurunan menjadi Rp30 ribu.

Harga komoditas cabai merah keriting disejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mengalami penurunan menjadi Rp30 ribu.selama sepekan terakhir.

Upik, 42, pedagang cabai di Pasar Panorama, Kota Bengkulu, mengatakan, harga komoditas cabai keriting mengalami penurunan dengan harga Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp40 ribu per kilogram.

Baca juga : Harga Cabai di Bengkulu, Bertahan Rp35 Ribu per Kilogram

"Selama sepekan terakhir harga cabai turun menjadi Rp30 ribu per kilogram," imbuhnya.

Harga tersebut, kata dia, diprediksi terus mengalami penurunan akibat pasokan meningkat.

Selain itu, harga ayam potong juga mengalami penurunan harga dari Rp45 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram.

Baca juga : Harga Cabai Keriting di Bengkulu, Turun Menjadi Rp65 Ribu per Kilogram Jelang Nataru

Mang De 58, pedagang ayam potong di Pasar Panorama, Kota Bengkulu, mengatakan, harga ayam potong berangsur turun sejak tiga hari terakhir.

"Harga ayam per kilogramnya dibanderol Rp40 ribu dari sebelumnya Rp45 ribu per kilogram," imbuhnya.

Saat ini, kata dia, harga ayam turun secara bertahap mulai dari sebesar Rp2 ribu hingga Rp3 ribu per kilogram.

Penurunan harga tersebut, akibat pasokan ayam stabil dan kurangnya permintaan dari program MBG selama Ramadan 1447 Hijriah.(H-2)