Harga Cabai di Bengkulu, Turu Jadi Rp30 ribu per Kilogram

HARGA komoditas cabai merah keriting disejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mengalami penurunan menjadi Rp30 ribu.
Harga komoditas cabai merah keriting disejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mengalami penurunan menjadi Rp30 ribu.selama sepekan terakhir.
Upik, 42, pedagang cabai di Pasar Panorama, Kota Bengkulu, mengatakan, harga komoditas cabai keriting mengalami penurunan dengan harga Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp40 ribu per kilogram.
"Selama sepekan terakhir harga cabai turun menjadi Rp30 ribu per kilogram," imbuhnya.
Harga tersebut, kata dia, diprediksi terus mengalami penurunan akibat pasokan meningkat.
Selain itu, harga ayam potong juga mengalami penurunan harga dari Rp45 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram.
Mang De 58, pedagang ayam potong di Pasar Panorama, Kota Bengkulu, mengatakan, harga ayam potong berangsur turun sejak tiga hari terakhir.
"Harga ayam per kilogramnya dibanderol Rp40 ribu dari sebelumnya Rp45 ribu per kilogram," imbuhnya.
Saat ini, kata dia, harga ayam turun secara bertahap mulai dari sebesar Rp2 ribu hingga Rp3 ribu per kilogram.
Penurunan harga tersebut, akibat pasokan ayam stabil dan kurangnya permintaan dari program MBG selama Ramadan 1447 Hijriah.(H-2)
Pantauan harga pangan di Bengkulu hari ini: Harga ayam tembus Rp45 ribu dan cabai merah naik signifikan menjelang Ramadan 1447 H. Cek penyebabnya di sini.
HARGA cabai merah keriting di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, turun menjadi Rp30 ribu per kilogram sejak sepekan terakhir akibat pasokan mulai normal.
Harga komoditas cabai merah keriting di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mulai mengalami penurunan dari Rp80 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram.
Harga komoditas cabai merah keriting di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mulai mengalami penurunan harga dari Rp80 ribu menjadi Rp60 ribu per kg.
Harga komoditas cabai merah keriting di Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kembali naik sebesar Rp5 ribu per kilogram dari Rp75 ribu menjadi Rp80 ribu per kilogram.
Beras kemasan yang sebelumnya dijual sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kg kini mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kg.
Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Pasar Ramadan pada 5-8 Maret.
Gerakan Pangan Murah berlangsung pada 4–11 Maret 2026 di delapan titik kabupaten dan kota di Sulteng.
Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dijual Rp58.500 per kemasan lima kg atau sekitar Rp11.700 per kg, dengan kisaran harga Rp11.700–Rp12.300 per kg di lapangan.
Stok bahan pokok aman menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 meski konflik Amerika Serikat–Israel dan Iran memanas. Cadangan beras hingga 136 ribu ton siap menjaga stabilitas harga.
