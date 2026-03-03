Tekan Gejolak Harga, Pemprov Sulteng Gelar Gerakan Pangan Murah di Delapan Titik Menjelang Lebran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENJELANG Hari Raya Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan kembali Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program ini bertujuan menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil serta melindungi daya beli masyarakat. Kegiatan berlangsung pada 4–11 Maret 2026 di delapan titik kabupaten dan kota di Sulteng.
GPM dibuka pada Rabu, 4 Maret 2026, di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kota Palu.
Selanjutnya, pada Jumat, 6 Maret 2026, kegiatan digelar di Lapangan Bola Persma, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, dan pada Senin, 9 Maret 2026, hadir di halaman Kantor Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga.
Puncak kegiatan berlangsung Rabu, 11 Maret 2026, secara serentak di beberapa lokasi, antara lain halaman Kantor TVRI Palu (Palu Timur), Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi, Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala, Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolitoli, dan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.
Masyarakat dapat membeli pelbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, dan komoditas strategis lainnya.
Program ini merupakan hasil sinergi Pemprov Sulteng, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Bank Indonesia.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menegaskan, bahwa GPM menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan sekaligus menjaga inflasi daerah.
“Menjelang Idulfitri, permintaan bahan pangan cenderung meningkat. Melalui Gerakan Pangan Murah, pemerintah hadir untuk memastikan pasokan aman dan harga tetap terjangkau,” ujarnya di Palu, Selasa (3/3).
Anwar berharap, masyarakat memanfaatkan kegiatan ini secara optimal. GPM diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menyambut Idulfitri 2026. (H-2)
Program GMP tersebut diikuti 35 kabupaten/koya di Provinsi Jawa Tengah secara serentak untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
Warga membeli beras dan sayuran saat Gerakan Pangan Murah (GPM) di Eks Terminal Muncang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Peluncuran GPM serentak telah dimulai sejak 9 Februari 2026 dan akan berlangsung secara bertahap di berbagai wilayah.
Telur ayam ras turun dari sebelumnya Rp32 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu per kilogram serta daging ayam potong dari sebelumnya Rp42 ribumenjadi Rp40 ribu per kilogram.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar. Dalam waktu dekat, sebanyak 308 GPM akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng).
Beras kemasan yang sebelumnya dijual sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kg kini mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kg.
Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (9/3), harga beras lokal medium IR-64 stabil Rp14.000 per kilogram, dan beras Bulog SPHP tetap Rp12.500 per kilogram.
Selain ketersediaan beras, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap terjaga
Bulog memiliki cadangan beras sekitar 25 ribu ton yang terus bergerak seiring dengan proses distribusi dan penyerapan gabah dari petani.
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Daging sapi dijual Rp 140 perkg, daging ayam Rp 39 ribu perkg, telur telur ayam Rp 29 ribu hingga Rp 31.500 per kg.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved